Pirelli explica por qué las críticas de los pilotos de F1 son erróneas

La prueba con la nueva asignación de neumáticos en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana suscitó cierto debate sobre si la medida para mejorar la sostenibilidad va o no la dirección correcta.

Para la cita de Hungaroring, la Fórmula 1 redujo el número de juegos de neumáticos de seco disponibles para los pilotos de 13 a 11, y los equipos también estaban obligados a utilizar los duros, medios y blandos en las tres rondas de clasificación (Q1, Q2 y Q3 respectivamente).

Se calcula que la reducción de los neumáticos necesarios para el fin de semana ahorra un total de 17 toneladas de material que se envía a cada carrera. Y mientras esos ajustes parecieron animar la batalla por la pole position, algunos pilotos criticaron cómo la falta de compuestos disponibles limitaba la acción en pista en los entrenamientos del viernes.

Lewis Hamilton fue uno de los muchos que dijo que las cosas podrían mejorarse, ya que cuestionó el intento de mejorar la sostenibilidad y, en su opinión, hay que ver qué se hace con los neumáticos de mojado que nunca llegan a utilizarse: "Creo que cuando hablamos de sostenibilidad, no basta con retirar uno o dos juegos de neumáticos. Cada fin de semana hay muchos de mojado que se tiran, cada fin de semana".

Por su parte, Carlos Sainz, añadió: "Hay muchos neumáticos de mojado que se tiran el fin de semana, y eso es lo que tenemos que investigar. Cómo podemos hacerlo mejor ahí, en lugar de reducir los entretenimientos para los aficionados".

Sin embargo, Pirelli explicó que las quejas de los pilotos sobre los neumáticos de lluvia son erróneas, porque las gomas de mojado no utilizadas en las carreras europeas se mantienen en juego para las siguientes pruebas.

El director de la firma italiana, Mario Isola, declaró a Motorsport.com: "Para los eventos europeos, mantenemos los neumáticos montados en llantas, y nos llevamos los que son nuevos. Así que suministramos a los equipos los mismos juegos [que en carreras anteriores]".

"Para los eventos en el extranjero, es más complicado porque las llantas tienen que viajar con los equipos, mientras que los neumáticos tienen que ir con nosotros por razones aduaneras", explicó el máximo responsable de la marca milanesa.

Aunque la situación con los viajes lejos de las fronteras europeas es diferente, Isola afirmó que se está investigando para tratar de encontrar la manera de reutilizar los neumáticos de lluvia, de modo que puedan volver a entrar en acción incluso después de haber sido desmontados de las llantas.

"La idea para el futuro es tener la posibilidad de desmontar los neumáticos de las llantas, y montarlos de nuevo, en el siguiente evento", dijo. "Otra idea que discutimos en el pasado era para las carreras en las que tenemos condiciones meteorológicas que suelen ser calurosas y con sol, como Bahrein, Abu Dhabi o Yeda, no usar todos los neumáticos".

"Así que si no montan los neumáticos, cuando tengamos ese nuevo procedimiento, podremos utilizar esos compuestos para otro evento. Hay muchas ideas de cara al futuro para reducir el desperdicio de neumáticos de lluvia e intermedios", comentó el italiano.

Isola añadió que también se está trabajando para evaluar mejor si los neumáticos desmontados de las llantas pueden volver a utilizarse: "Cuando desmontamos los neumáticos de las llantas, los enviamos de vuelta al Reino Unido, a Didcot, donde nuestro personal comprueba todos los neumáticos para saber si hay algún daño. Si nos fijamos en el análisis realizado en las primeras carreras, tenemos un porcentaje [que no se puede utilizar] muy, muy bajo".

El potencial de reutilización de los neumáticos también aumenta con los de lluvia que no están con las mantas térmicas, ya que la goma que ha pasado por un ciclo de calentamiento no se puede volver a utilizar: "Podemos hacerlo con los neumáticos de mojado porque ya no están en mantas, y lo haremos para los neumáticos intermedios con la nueva versión".

"Eso es porque si tienes un neumático dañado en un juego que tuvo algún ciclo de calor, entonces tienes que reemplazar todas las ruedas para tener los cuatro iguales", dijo. "No es lo ideal, porque si el 10% de los neumáticos están dañados y hay que sustituir el 40%, no tiene sentido. Sin mantas, puedes sustituir solo un neumático, así que se ahorra mucho".

