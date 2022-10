Pirelli sugiere que los equipos no quieren probar sus neumáticos de lluvia

Cargar el reproductor de audio

Después de un Gran Premio de Japón en el que todos los pilotos y equipos tuvieron problemas con el agua en la pista y las condiciones de los neumáticos, uno de los temas candentes en el paddock era la utilidad de las gomas de lluvia extrema. Y es que en la carrera de Suzuka se realizó una primera salida con intermedios antes de que ondease la bandera roja, y luego solo tardaron unas pocas vueltas en montar el compuestos mixto tras la reanudación tras el coche de seguridad.

Algunos como Sebastian Vettel explicaron que la razón de la bandera roja se debía a que los miembros de la parrilla tenían muchas dificultades para mantenerse en pista con los intermedios, y los de lluvia extrema eran inservibles.

"Pido disculpas por decirlo así, pero los neumáticos de lluvia extrema son una porquería. Nos vemos obligados a ir a boxes, todo el mundo iba con las gomas equivocadas", dijo el cuatro veces campeón del mundo al referirse al hecho de que la FIA obligó a arrancar de nuevo con el compuesto de lluvia extrema.

Algo similar dijo Max Verstappen, quien expresó que también era necesario crear unos neumáticos de lluvia más eficaces: "Todo el mundo ha visto de lo que eran capaces los coches en estas condiciones de mojado en los años 90 o principios de los 2000".

Sin embargo, desde Pirelli, a través de su máximo responsable en la Fórmula 1, Mario Isola, se defendió, y pusieron la falta de entrenamientos y pruebas como la razón por la que las gomas de lluvia no funcionan como deberían.

"Todo lo que tenemos es un compuesto de lluvia extrema y otro de intermedios. Tienen que trabajar en todas partes, en 22 circuitos diferentes, así que tenemos que encontrar el mejor balance", explicó el italiano.

"Para ser sinceros, no tenemos muchas oportunidades de probar esas gomas. Estamos trabajando con la FIA y los equipos, pero si no tenemos la opción de estudiar esos compuestos, no podremos desarrollarlos", continuó Isola. "Si se recuerda, en los test de pretemporada en Barcelona, la pista estuvo mojada durante medio día, pero las escuderías no utilizaron los neumáticos de lluvia extrema, sino que se centraron en los intermedios".

