Pirelli trabaja con Mercedes y Red Bull en Monza, y con Ferrari en Fiorano

El trabajo de Pirelli continúa de cara a la próxima temporada de Fórmula 1. Al igual que sucedió en el Gran Premio de Japón y Gran Bretaña, el fabricante milanés permaneció unos días más en el circuito de Monza tras la conclusión del Gran Premio de Italia con dos jornadas de pruebas que serán muy importantes.

El objetivo es seguir con el desarrollo de los compuestos de 2025 tras tener a tres escuderías a su disposición. A lo largo del año, los italianos cuentan con un total de cuarenta días de pruebas organizadas junto con la FIA y los participantes del campeonato, con las que pueden evaluar sus prototipos después de las simulaciones en la fábrica.

Todo sobre los neumáticos de Pirelli en la Fórmula 1: Fórmula 1 Los retos de Pirelli para cumplir los objetivos de las reglas de F1 2026

Para continuar con ese programa de desarrollo, Mercedes y Red Bull saltaron al asfalto, con George Russell y Liam Lawson en el W15 y el RB20 respectivamente. El inglés cubrió un total de 127 vueltas, con un 1:20.747 como mejor registro, mientras que el neozelandés hizo 104 giros con un 1:22.126 como tiempo más rápido.

Para el joven de los de las bebidas energéticas es una nueva oportunidad para seguir familiarizándose con un coche del Gran Circo, ya que Helmut Marko confirmó que estaría en la parrilla de 2025. A ellos se unirá el Visa CashApp RB, con el propio Liam Lawson en el VCARB01, y, en un principio, debería probar el C6 de Pirelli, ya que el trabajo se centró en los compuestos más blandos.

Durante el miércoles, los italianos estarán ocupados en Fiorano con Ferrari y Oliver Bearman, que se pondrá a los mandos del SF-24 con el neumático de lluvia, y acumulará kilómetros de cara a su sustitución de Kevin Magnussen en el Gran Premio de Azerbaiyán. La elección no es casual, ya que el trazado del Cavallino Rampante dispone de un sistema de riego artificial que facilita el trabajo.

El equipo de Maranello ya salió a la pista en mayo, aunque fue en Paul Ricard, en una sesión en la que probaron las gomas de agua extrema. No es ningún misterio que los pilotos se quejaron en varias ocasiones de que el neumático no va demasiado bien en esas condiciones, hasta el punto de que se van a boxes cuando no pueden poner el intermedio.

Por ello, Pirello está trabajando para reducir el calentamiento de las gomas, con el fin de garantizar un mejor rendimiento y una degradación más progresiva. Además, la intención sigue siendo probar el intermedio, que no necesita mantas térmicas, para tener un producto similar al de lluvia extrema.

