Pique Hamilton-Verstappen ante la posibilidad de no correr

Tras el terrible accidente de Romain Grosjean que detuvo la carrera de Bahrein, se estableció un largo periodo de bandera roja mientras auxiliaban al francés y reparaban las barreras de la zona del impacto.

El resto de la parrilla volvió al pitlane, y los demás pilotos tuvieron tiempo para pensar mientras veían la repetición del terrorífico golpe.

No te pierdas este análisis: Lo que revelan las fotos de la pesadilla de Grosjean y el fuego

Por su cabeza pasaron muchas cosas, y Mercedes avisó de que si el estado de Grosjean fuera grave, no habrían reiniciado la marcha. Finalmente el de Haas salió relativamente bien y los otros 19 se alinearon de nuevo en parrilla para la segunda salida.

Luego, en rueda de prensa tras la carrera, se les preguntó a los tres primeros clasificados si creían que los pilotos deberían poder decidir si correr o no en circunstancias así. Y Hamilton fue el primero en responder.

"No lo creo. No somos los que gestionamos la seguridad. Estamos aquí para hacer un trabajo y confiamos en que la FIA que es consciente de la seguridad y confiamos en ellos implícitamente, así que no, no lo creo".

La contestación de Verstappen fue inmediata: "Sí, ahora entienden por qué ganas la carrera. si fuéramos jefes de equipo, yo lo echaría del asiento". La frase ambigua provocó que Hamilton quisiera saber más. "Si un tipo me dijera que no quiere correr y yo fuera el jefe del equipo, le diría que nunca más se volvería a sentar en el asiento, sí", explicó Max.

"Espero que no seas nunca mi jefe de equipo", replicó Hamilton, a lo que el de Red Bull continuó que de todas formas nunca esperaba ser director de un equipo. "Lo siento por cualquiera que sea tu futuro piloto", remachó Hamilton en el duelo dialéctico.

Oficiales de pista apagan el fuego del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 1 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los oficiales retiran los restos del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20, después del accidente en la primera vuelta 2 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Un equipo repara el Armco después de del accidente de Romain Grosjean 3 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Un equipo repara el Armco después de del accidente de Romain Grosjean 4 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 5 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 6 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 7 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 8 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Una ambulancia lleva a Romain Grosjean, Haas F1, al centro médico del circuito 9 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 10 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 11 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 12 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 13 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 14 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 15 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Delegados médicos asisten a Romain Grosjean, Haas F1, después del accidente en la primera vuelta 16 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los bomberos se encargan de las llamas y un delegado médico saca a Romain Grosjean, Haas F1 del monoplaza 17 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los bomberos usan un extintor en el horrible accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein 18 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los bomberos usan un extintor en el horrible accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein 19 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 20 / 43 Foto de: LAT Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 21 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 22 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 23 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 24 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 25 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 26 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 27 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 28 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 29 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 30 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 31 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 32 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 33 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 34 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 35 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y barra de conteción dañada 36 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales de pista apagan el fuego del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 37 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oficiales de pista apagan el fuego del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 38 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oficiales de pista apagan el fuego del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 39 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oficiales de pista apagan el fuego del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 40 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oficiales de pista apagan el fuego del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 41 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Oficiales de pista apagan el fuego del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 42 / 43 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Oficiales de pista apagan el fuego del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 43 / 43 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Luego, con menos tensión, Hamilton recordó un episodio que vivió Jos Verstappen, cuando se vio envuelto en llamas en su Benetton durante un pitstop fallido.

Recuerda aquel episodio en llamas: La historia detrás de la foto más icónica de un repostaje de F1

"El fuego, el coche partiéndose en dos y luego sin saber dónde está el piloto y de repente estallando en esas llamas. Ni siquiera puedo imaginarme cómo es eso", reflexionó el heptacampeón. "Es solo algo que he visto en esas antiguas carreras históricas, cuando el Benetton estaba en llamas hace muchos, muchos años".

"Ese fue mi padre", recordó Verstappen.

"Sí, exactamente, y eso fue fue lo que experimentó Niki", continuó el #44. "Esa es una gran preocupación. Pero conozco nuestros monos ignífugos... ya han dado un paso adelante este año. Fui un poco indiferente al respecto, porque pensé que nuestros monos ya eran lo suficientemente buenos y este año los hicieron más grandes y voluminosos y pesan más, como si ya tuviéramos mucho calor en el coche, pero creo que esta vez ayudaron y creo que fue una gran decisión".