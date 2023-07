Los pilotos de F1 continúan con sus quejas por la falta de visibilidad

Las fuertes lluvias, que impidieron prácticamente rodar en la única sesión de entrenamientos libres del viernes, siguieren causando estragos en el circuito de Spa-Francorchamps, y en la salida de la carrera al sprint del sábado hubo un retraso de más de media hora. Finalmente, la prueba se puso en marcha después de cinco vueltas de formación para despejar parte del agua acumulada e intentar reducir el spray que limitaba la visibilidad, un tema que ha vuelto a la palestra después del accidente fatal de Dilano van't Hoff en condiciones similares.

Los pilotos agradecieron los esfuerzos de la FIA por hacer todo lo posible para esperar a que mejoraran las condiciones de la pista y eliminar el agua acumulada en la superficie, al mismo tiempo que se acortaba la cita a once giros. Sin embargo, muchos sintieron que, aunque el trazado estaba listo, los problemas de visibilidad causados por el agua seguían siendo tan graves como siempre.

"Estaba en cuarta marcha en la recta, ni siquiera acelerando a fondo, y no podía ver la luz de George [Russell] delante de mí", dijo Daniel Ricciardo cuando Motorsport.com le preguntó sobre la gravedad del asunto. "Al final, obviamente estoy contento de que hayamos terminado la carrera, creo que todo el mundo está a salvo, pero la visibilidad es una pena".

"Llevo tiempo haciendo esto y no lo recuerdo así, los últimos años han sido malos, pero hace cinco o diez corríamos en esas condiciones", continuó el australiano. "Queremos competir, porque en mojado también es divertido, pero sinceramente, creo que las cámaras onboard captan bien lo que realmente vemos, cualquier cosa por encima de cuarta marcha estás así [cruzando los dedos]".

Otro de los veteranos de la parrilla, Nico Hulkenberg, sintió que el spray solo ha empeorado desde el cambio de reglamento técnico a inicios de 2022: "Diría que estos monoplazas con efecto suelo lo han empeorado, nunca supe que fuera tan malo. Es mucho de adivinar y esperar, solo buscando las luces intermitentes, pero en algún momento el spray se vuelve tan espero que lo pierdes de vista, así que no es genial".

Esteban Ocon sintió que la FIA hizo lo correcto al tratar de despejar la mayor cantidad de agua posible, pero sintió que el spray seguía siendo "extremo" una vez que la carrera se puso en marcha, incluso si la pista estaba lista para los neumáticos intermedios: "Fue bastante, bastante malo, pero me alegro de que la FIA se tomara su tiempo para intentar limpiar el agua lo máximo posible, pero incluso cuando reanudamos, todavía era bastante extremo".

"Creo que tiene que haber un punto de reanudación en algún momento, pero la salida lanzada y la forma en la que se repartió la parrilla fue la decisión correcta, pienso que la federación internacional hizo un buen trabajo", comentó el piloto francés del equipo Alpine.

Por su parte, el director de la GPDA [Asociación de Pilotos de Grandes Premios], George Russell, consideró que la falta de visibilidad es un problema mayor en Spa-Francorchamps que en otros circuitos, y propuso una solución para intentar despejar más agua: "Creo que hicieron una buena labor dadas las circunstancias, son condiciones muy difíciles e increíblemente peligrosas, vas a 300 km/h en la recta y no puedes ver 50 metros delante de ti".

"Parece especialmente malo en esta pista, no sé si es la humedad, los árboles o qué, pero el spray no parece dispersarse, es como si estuvieras pilotando en una nube", dijo. "Sentí que esas cuatro vueltas detrás del Safety Car no nos aportaron mucho, quizá una solución para el futuro sea que nos permitan dar dos, tres, cuatro giros a toda velocidad y luego sacar el coche de seguridad para neutralizar el pelotón, y volver a salir, porque después de eso, las cosas van mucho mejor".

