Los pilotos de F1 se preparan para más problemas de energía en el GP de Bélgica

Los pilotos de Fórmula 1 ya se están preparando para un quebradero de cabeza en cuanto al uso de la batería en Spa-Francorchamps, y Fernando Alonso ha advertido de que podrían quedarse sin batería durante gran parte de la vuelta y tener "menos potencia que en la F2".

El circuito del Gran Premio de Bélgica es famoso por sus largas rectas y sus exigentes subidas, sobre todo en el emblemático primer sector, que lleva a los pilotos desde La Source, pasando por Eau Rouge y Raidillon, a lo largo de la recta de Kemmel y frenando para Les Combes.

Pero, al igual que las largas rectas de Silverstone y sus escasas zonas de frenada fuerte, Spa planteará a los nuevos monoplazas de F1 un problema de gestión de la energía, dadas las pocas oportunidades que hay para recargar suficientemente la batería a lo largo de una vuelta.

El español espera que los pilotos puedan utilizar toda la batería en el primer sector tras haberla recargado en la chicane de la parada del autobús y en La Source, pero que luego no dispongan de suficientes zonas de frenada para recuperar la energía necesaria para el segundo sector, de alta velocidad.

"Silverstone y Spa consumen muchísima energía", afirmó Alonso antes del Gran Premio de Gran Bretaña. "No se puede utilizar la energía en todas las rectas. La semana que viene va a pasar lo mismo. Si en Spa utilizas la energía desde la curva 1 [La Source] hasta la 5 [Les Combes], se acabó para el resto de la vuelta".

"Así que hay que ahorrar un poco ahí para poder desplegar la aerodinámica desde la curva 14 [Stavelot] hasta la parada del autobús [chicane, curvas 18 y 19]. Pero si se despliega en esas dos rectas, que es el despliegue óptimo, entonces hay un minuto, en el sector dos, en el que no hay despliegue alguno".

"Y sin aceleración alguna, no podemos olvidar que este año tenemos mucha menos potencia que el año pasado, y menos que en la F2. Eso es lo que ocurre cuando se reduce la aceleración. Así que, sí, es un reto".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Los motores V6 de la F1, sin la ayuda de los elementos híbridos, pueden desarrollar unos 540 caballos, mientras que las cifras oficiales de la F2 sitúan la potencia de los actuales motores Mecachrome en torno a los 610. Sin embargo, cuando los monoplazas de F1 aprovechan toda la potencia del motor y la batería, pueden alcanzar unos 1000.

También hay que destacar que los monoplazas de F1, al desplegar toda su potencia, seguirán siendo claramente más rápidos que los de F2. Por ejemplo, el tiempo de Andrea Kimi Antonelli de pole en Silverstone fue de 1:28,111, mientras que en la F2 el tiempo de vuelta de Rafael Camera para ser primero en parrilla fue de 1:39,690.

Otros pilotos de la parrilla compartían la opinión de Alonso, ya que Spa fue calificado como el circuito más desfavorable para las normas de motores actuales, junto con Silverstone, Monza y Suzuka. En el Gran Premio de Gran Bretaña, Alonso se refirió al complejo de curvas Maggotts-Becketts-Chapel como una 'estación de recarga', en la que las curvas se reducían a zonas de gestión de la batería.

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"No nos precipitemos, porque la semana que viene tenemos Spa… quizá Silverstone nos parezca una pasada en comparación con eso", añadió Oliver Bearman el pasado fin de semana.

"Me encanta Spa, pero va a ser otra carrera dura, precisamente por la energía que requiere, igual que aquí", dijo también Max Verstappen en Silverstone.

La F1 ya ha tomado medidas para abordar el problema, tanto para este año como para 2027 y 2028, reduciendo la dependencia de la energía y, con el tiempo, cambiando la proporción entre la potencia del motor de combustión interna y la del motor eléctrico de aproximadamente 50/50 a unos 60/40.

Información adicional de Filip Cleeren y Stuart Codling

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