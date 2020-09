La F1 revisará las 'vueltas lentas' tras el absurdo choque en Barcelona

Ocon se fue contra el muro hacia el final de los libres 3 del GP de España después de intentar evitar a un Magnussen que había bajado la velocidad entre la curva 3 y la 4.

Magnussen estaba en una vuelta lenta para tratar de enfriar sus neumáticos, mientras que Ocon intentaba subir la temperatura de los suyos después de salir de boxes.

Tanto los pilotos como los comisarios lo calificaron como un "desafortunado" accidente, sin que se tomara ninguna medida.

Luego, en la clasificación, se volvió a ver algunos coches circulando lentamente, mientras los pilotos intentaban enfriar sus neumáticos, lo que provocó que se amontonaran en el último sector antes de comenzar sus vueltas rápidas.

"No es realmente aceptable tener una fila de coches", dijo Ocon. "Si hay alguien que se acerca a velocidad de carrera, puede ser peligroso. Esta ha sido la tendencia. En condiciones de calor, somos un minuto más lentos en una vuelta de enfriamiento o de preparación. Es muy, muy lento".

"Tendríamos que limitar [el tiempo mínimo]. Al empezar mi última vuelta, básicamente estaba soltando el embrague y me detuve. Estaba literalmente a 0 km/h en el medio de la trazada. Es muy, muy extremo hoy en día".

Romain Grosjean, director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA, por sus siglas en inglés), dijo que el asunto se discutiría en la próxima reunión de pilotos, admitiendo que había preocupaciones relacionadas con la seguridad sobre la diferencia de velocidad entre quienes se encuentran en una vuelta rápida y quienes están enfriando.

"Se planteó en la reunión de pilotos en Silverstone. Creo que se planteará de nuevo", dijo Grosjean. "Podemos ir más rápido, pero no lo hacemos para hacer otra vuelta rápida. Sí, es una cuestión de seguridad. Te diré una cosa, no te sientes seguro conduciendo tan lento mientras los demás van tan rápido".

"Hay lugares donde los espejos no son lo suficientemente buenos. Con la comunicación por radio, intentamos hacerlo lo mejor posible".

Grosjean explicó que las temperaturas cambiantes de los neumáticos Pirelli obligaron a los pilotos a ir muy despacio para prepararse para otra vuelta rápida.

"Tenemos que perder unos 30ºC en una vuelta", dijo Grosjean. "Para ello, hay que ir tan lento como sea posible, empezar tanto tiempo como se pueda, y no generar ninguna carga en los neumáticos. Hemos mencionado unas cuantas veces que algo sucederá algún día. El sábado pasado vimos un momento peliagudo. Afortunadamente no fue a demasiada velocidad. No es algo bonito de vivir".