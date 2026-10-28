Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los pilotos con más podios con Ferrari en F1: Leclerc ya es segundo

Mira la lista de pilotos que han conseguido podios para Ferrari en Fórmula 1. Charles Leclerc ya está en el podio histórico.

Jose Carlos de Celis

Editado: 28 oct 2026, 13:48

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Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Ferrari y tercer lugar Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Un total de 98 pilotos han disputado al menos una carrera del mundial de Fórmula 1 con Ferrari, 41 de ellos ha ganado al menos un gran premio con Ferrari y 59 han subido al podio con los colores del Cavallino Rampante.

Con su segundo puesto en el reciente GP de Estados Unidos que ganó Kimi Antonelli, el monegasco Charles Leclerc sumó su podio número 56 con Ferrari, superando los 55 que habían logrado Sebastian Vettel y Rubens Barrichello en sus años de rojo. Pero... ¿quiénes son los otros pilotos que han subido al podio con la escudería italiana?

Los pilotos con más podios con Ferrari en F1:

Si te lo preguntas, Hamilton lleva seis con Ferrari.

La marca de Leclerc, por cierto, es la séptima histórica respecto a número de podios con un mismo constructor, y ya está a dos de las 58 que conquistó Valtteri Bottas con Mercedes. El récord está en los 153 de Lewis Hamilton con Mercedes, aunque Max Verstappen, con 137 con Red Bull, ya es segundo, y seguirá sumando mientras el inglés ahora está precisamente con Ferrari.

Relacionado:

Para entrar en el podio histórico de la F1 en cuanto a podios con el mismo constructor, Leclerc tendría que superar además la marca histórica con Ferrari, ya que el tercero es Michael Schumacher con sus 116 carreras entre los tres primeros con la Scuderia.

Un número que sí tiene más cerca de superar Leclerc es el de número de carreras con Ferrari, ya que actualmente lleva 168 (Vettel sumó un podio menos en 118 carreras, y Barrichello en 102) y está a solo 12 de las 180 de Schumacher con Ferrari, cifra que sobrepasará en 2027.

Aun así, ahí seguirá teniendo muy lejos las 246 carreras de Hamilton con Mercedes, un récord que sí amenaza Max Verstappen, que ya ha disputado 228 con Red Bull.

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