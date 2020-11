Otros históricos casos de pilotos "rebeldes" en F1

Foto de: Sutton Motorsport Images

El francés estaba decepcionado, como luego contaría: "En la reunión con Ron (Dennis, jefe de McLaren), yo no hablaba, solo escuchaba. Ron preguntó si había existido un acuerdo y él dijo que sí, pero solo para la primera salida, no para la segunda. E incluso peor ¡dijo que yo le había adelantado! Yo le dije que no sabía cuántos millones de personas habían visto en televisión lo que había ocurrido: él me había adelantado y no era lo que habíamos acordado. Pasaron unos 20 minutos hasta que Ayrton aceptó lo que había ocurrido. Fue increíble."