Los pilotos opinan sobre el reto que supondrá Suzuka con los F1 de 2026

La FIA está tomando medidas para ayudar a que la sesión de clasificación de la Fórmula 1 recupere su antiguo esplendor, pero, independientemente de los cambios introducidos, los pilotos consideran que Suzuka sigue siendo uno de los mayores retos del calendario.

Antes del fin de semana del Gran Premio de Japón, la FIA redujo la capacidad de recarga de energía de 9 a 8 MJ para la clasificación, lo que se espera que minimice el "superclipping" y el "lift and coast" en las rectas, lo que afectaría a las velocidades en las famosas 130R, Degner y las Esses de Suzuka.

Se espera que la medida tenga solo un pequeño impacto en el tiempo de vuelta, por lo que es una iniciativa que ha sido bien recibida por los pilotos, que estaban desanimados por lo lejos que, en su opinión, se habían quedado las sesiones de clasificación de la F1 de 2026 de lo que debería ser una vuelta al límite del piloto y la máquina.

"Por lo que he visto, es una pequeña ayuda para reducir un poco las maniobras de levantar el pie y dejar rodar el coche y los superclips, pero seguirá existiendo. Así que no es que vaya a desaparecer por completo", dijo Gabriel Bortoleto, piloto de Audi.

"No es lo mejor del mundo, pero creo que todo el mundo está intentando solucionar este problema. Así que sí, probablemente se tratará más bien de cómo gestionar la energía en las Esses y ya luego desplegarla un poco más en las rectas, algo así".

"Pero no es que estemos pilotando coches malos, seguimos pilotando cohetes, no me malinterpretéis. Hay muchísima carga aerodinámica, no tanta como el año pasado. El uso del motor es diferente, pero sigue siendo un coche muy rápido. Así que, sin duda, sigue siendo un placer pilotar en Suzuka".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Esteban Ocon, de Haas, sugirió que el ajuste en el reglamento eliminaría al menos la necesidad de levantar el pie y dejar que el coche avance por inercia. Y cree que los menores niveles de carga aerodinámica y agarre de los coches de 2026 serán un reto en el famoso complejo Degner.

"Vamos a llegar bastante lentos a la curva, pero tampoco querrás soltar demasiado entre las pequeñas rectas", explicó el francés. "Así que, con estos coches, seguirá haciendo falta valentía".

"No penséis que vamos a llegar tan lentos que las curvas vayan a ser fáciles. No va a ser así en absoluto, porque hay mucha potencia, empuja mucho [al coche] antes y, además, el agarre es mucho menor en comparación con el año pasado", añadió el francés.

Hablando de su experiencia en el simulador de Ferrari antes de que se publicaran los cambios en el reglamento, Charles Leclerc dijo: "Mi impresión fue que era una pena lo de las curvas 8 y 9, y también de algunas curvas que ya no eran realmente curvas en las que pudiéramos apretar, sino que se trataba más bien de gestionar la energía".

"Sin embargo, los cambios que se han hecho desde entonces van en la dirección correcta. Así que espero que puedan devolver el carácter a esas curvas, porque eso es lo que hace que Suzuka sea tan especial y tan agradable de pilotar".

"No deberíamos perder eso, especialmente en la clasificación, cuando realmente llevas el coche al límite. Espero de verdad que lo tengamos que llevar al límite cuando nos subamos al coche mañana".

El actual campeón del mundo, Lando Norris, añadió que, a pesar de todo, Suzuka seguía siendo "increíble para conducir", y añadió: "Nunca se ha estropeado. No creo que se pueda estropear este circuito. ¿Será tan espectacular? No lo creo. No lo será. Pero sigue siendo un circuito impresionante para conducir".

"Sin duda habrá algunos puntos en los que simplemente no será tan espectacular. Empezarás a recortar en Spoon. Esa es una de las curvas más rápidas. El año pasado, ni siquiera frené al entrar en Spoon".

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images