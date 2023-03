Cargar el reproductor de audio

Stefano Domenicali, CEO de la F1, puso en primer plano la posibilidad de recortar o eliminar los entrenamientos libres en una entrevista concedida el pasado fin de semana a SportTV.

"Soy partidario de la cancelación de las sesiones de entrenamientos libres, que son de gran utilidad para los ingenieros pero que no gustan al público", dijo el italiano. Entre los argumentos a favor de recortar las tres sesiones de una hora figura el de quitar datos a los ingenieros y pilotos para aumentar la probabilidad de cometer errores.

George Russell ha apoyado la idea en la previa del Gran Premio de Australia y considera que los pilotos experimentados de F1 no necesitan dar muchas vueltas, por lo que las categorías de promoción, la F2 y la F3, deberían recibir ese tiempo extra en pista.

En respuesta a la pregunta de si eran necesarias tres sesiones de entrenamientos, el piloto de Mercedes dijo: "Creo que 'no' es la respuesta. Obviamente, cuantos más entrenamientos hagas, más velocidad tendrás y más cómodo te sentirás con el coche. Pero no creo que sea correcto que la Fórmula 1 tenga el triple de entrenamientos que la F3 y la F2. Deberían ser ellos los que tuvieran más práctica, también porque hacen menos carreras y no pueden probar tan a menudo".

Russell insinuó que Domenicali podría haber estirado la idea queriendo eliminar por completo los entrenamientos, pero que los intentos de la empresa propietaria de la F1, Liberty Media, de animar el calendario añadiendo carreras al sprint -que trasladan la clasificación a un viernes en lugar de la FP2- habían ampliado sus horizontes.

"Ningún entrenamiento sería demasiado poco. Inicialmente no estaba a favor de las carreras al sprint... pero realmente disfruto de ellas y tener acción un viernes es vital para todos nosotros, y también para el factor entretenimiento", añadió el piloto de 25 años.

Lando Norris, por su parte, apoyó la idea de dar más tiempo a la F2 y la F3 para mejorar la relación calidad-precio de las categorías y admitió que le gustaba la idea de que la reducción de las carreras aumentara la presión a la que se enfrentan los pilotos de F1.

Así lo comentó el piloto de McLaren: "Ya en mi época [corrió la F2 en 2018], veías el coste que supone correr en la categoría a cambio de la cantidad de vueltas que dabas y es impactante... es realmente estúpido. Sin duda es algo bueno para los pilotos de F2 y F3 tener más tiempo extra en la pista de la Fórmula 1. Pasar de la FP1 a la clasificación directamente me encanta. Me pone bajo presión, pone un poco más a los ingenieros y entramos directamente en acción".

Sin embargo, Max Verstappen consideró que la F1 debería dejar de lado el formato actual y abordar otras áreas para mejorar el espectáculo. Así lo explicó el campeón del mundo: "No soy fan de la cantidad de carreras que hacemos hoy en día y tampoco soy fan de cambiar todo el formato [sin sesiones de entrenamientos libres]".

"Tienen que tener cuidado con no cambiar todo el ADN de la Fórmula 1. Creo que es importante que no jueguen demasiado con eso, porque entonces, por supuesto, en un momento dado se acabará".

"Me gustaba mucho ver la Fórmula 1 cuando era más joven y esperaba con impaciencia la carrera del domingo. Cuando se corren tantas carreras como ahora quizá se pueda recortar una sesión de entrenamientos, pero aparte de eso, no creo que haya que cambiar muchas cosas. Lo único que hay que tener en cuenta es que la parrilla esté más apretada y que haya menos diferencia entre los equipos, lo que hace que las carreras sean más emocionantes en general", finalizó el de Red Bull.

Información adicional de Adam Cooper y Filip Cleeren