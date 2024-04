¡Lluvia de elogios! Los pilotos valoran así que Alonso siga en F1

Entre el pasado GP de Japón y este de China, Fernando Alonso anunció que renovaba con Aston Martin hasta al menos 2026, lo que le permitirá estar en la Fórmula 1 durante al menos 23 temporadas y hasta los 45 años.

Esa noticia fue el gran tema de conversación este jueves en el Circuito de Shanghai en la previa del gran premio, y primero preguntaron a los pilotos que estaban junto al propio Fernando Alonso en la rueda de prensa de la FIA.

Ante la pregunta de si la dedicación de Alonso es impresionante y si se ve él con una carrera tan larga, Lando Norris dijo: "Será mejor que tenga cuidado con lo que digo. Creo que hace falta mucha dedicación, y no creo que nadie piense que Fernando carezca de ella. Creo que lo demuestra con todo lo que hace en la vida. Ya sea en la pista o fuera de ella, ya sabes, en diferentes deportes o lo que sea".

"Así que depende de lo que quieras hacer. Todo el mundo es diferente. Es raro ver a alguien comprometerse durante tanto tiempo en cualquier deporte, ya sabes, él es probablemente uno de los tipos más viejos que compiten en la cima de cualquier deporte en el mundo y creo que para ser capaz de hacer eso en el nivel que ha estado y sigue estando, probablemente nunca se va a volver a ver en la F1, y si se ve, será extremadamente raro. Así que sí, tengo mucho mucho respeto por ese tipo de cosas. No tengo ni idea de si yo querré hacerlo dentro de 20 años, si sigo siendo fuerte, pero me encanta donde estoy ahora".

Charles Leclerc coincidió en que es difícil imginarse dónde estará él en 15 años, pero explicó: Podemos ver sin duda lo motivado que sigue estando Fernando y el alto nivel al que sigue rindiendo en estos momentos, y esto es lo que importa al final. La edad es un número, pero lo que está demostrando en la pista sigue estando a un nivel muy, muy alto. Por mi parte, me encantaría seguir corriendo muchos años, pero no estoy tan seguro de si en la Fórmula 1. Me gustaría experimentar otras cosas como Le Mans, ese es sin duda un lugar donde me veré corriendo algún día. Pero sí, mientras esté totalmente motivado, correré y me encanta lo que hago, así que por ahora eso es lo que quiero hacer durante el mayor tiempo posible".

El excompañero de Alonso en Alpine, el francés Esteban Ocon, también tuvo bonitas palabras: "Un enorme respeto por Fernando. Desde que era muy pequeño le he estado viendo competir contra Michael y ya sabes, esos dos pilotos son los que me dieron el amor por este deporte. Por lo tanto, seguir compitiendo con Fernando ahora es muy increíble. Y sólo hay que ver la carrera que ha hecho, ha ganado en todo, básicamente. Ha ganado en karting, ha ganado en Le Mans, en los Estados Unidos en coches deportivos, en todo lo que ha competido casi ha ganado. Y eso es más que notable. Y es una carrera de ensueño para cualquier deportista o piloto de carreras. Así que sí, no sé si todavía estaría compitiendo a su edad, pero realmente, su dedicación es algo que es un ejemplo para todos nosotros".

Guanyu Zhou, el piloto local de este GP de China, recordó cómo vio la primera carrera de la F1 allí, en 2004, y que Alonso ya estaba en la parrilla ese día. Y continuó: "Sí, para mí, creo que es un viaje increíble el que Fernando ha hecho. Y, por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Me encantaría seguir corriendo en Fórmula 1 muchos años más, eso seguro. Eso es lo que más me apasiona y conducir estos coches también. Y por mi parte, por supuesto, en su día él era mi modelo a seguir en las carreras y es genial verle todavía rindiendo a un nivel muy alto. Realmente lo disfruto. Espero que podamos luchar pronto por posición en la pista y divertirnos un poco".

Guanyu Zhoy, Stake F1 Team Kick Sauber, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Ese turno de preguntas había dejado fuera a Nico Hulkenberg, más veterano que los que habían contestado, y cuando le pasaron la palabra al germano, comentó: "Ah, ¿solo era pregunta para los jóvenes? Sí, concido en todo lo que dijeron. Obviamente, no estoy tan lejos de él como estos chicos. Siempre es difícil predecir el futuro, cuánto tiempo quieres hacer algo. En mi caso creo que un par de años más. ¿Cuarenta? No está tan lejos para mí. Veamos".

Fuera de la sala de prensa también salió el tema de la renovación de Alonso con la Fórmula 1 y con Aston Martin Racing. A Sergio Pérez le preguntaron por ello para cuestionarse si él podía decir algo sobre su futuro: "Tengo un enorme respeto por Fernando. No porque pueda conducir hasta los 45 o 50 años, sino por el nivel de motivación que tiene en el deporte después de tantos años. Creo que los pilotos pueden competir todo el tiempo que quieran, no hay una limitación física, creo que tiene más que ver con la motivación. Hay tantas carreras que la Fórmula 1 realmente te quita mucho de la vida. Lo das todo por el deporte y hacerlo durante tanto tiempo es algo por lo que tengo un gran respeto por Fernando. Y creo que es una gran combinación, ya sabes, con el hecho de que Honda y Aston Martin se unan en 2026".

Por último, habló el otro piloto más veterano de la parrilla, Lewis Hamilton, que a su vez será el siguiente que alcance los 40 años: "Sí, yo nunca pensé que llegaría a los 40 años. Estoy bastante seguro de que dije que no correría a los 40, pero creo que es una vida de viaje tan loca, que no siento que tenga casi 40 años, me siento realmente joven todavía. Y de hecho creo que él [George] tiene más problemas físicos que yo actualmente, sé que pasa más tiempo con el fisio".

"Pero sí, en general me siento genial. Creo que es algo realmente positivo. En primer lugar, porque significa que no soy el piloto más viejo aquí, y esa es la mejor parte. Pero además, Fernando es uno de los mejores pilotos que hemos tenido en este deporte. Así seguir aquí, seguir teniendo el resultado que él ha tenido, eso demuestra que es posible. Y simplemente muestra la nueva era de los deportistas, lo que un cuerpo humano puede hacer y seguir haciendo si lo cuidas", concluyó el de Mercedes.