Los pilotos opinan sobre la FIA y los retrasos de la salida de Mónaco

La salida del Gran Premio de Mónaco 2022 de Fórmula 1 estaba programada para las 15:00 en horario local, pero la lluvia hizo acto de presencia de manera inesperada minutos antes de que se apagaran los semáforos y la FIA decidió retrasar el inicio para evitar problemas.

Poco después, Dirección de Carrera anunció que los monoplazas comenzarían con la vuelta de formación a las 15:09 horas, pero se pospuso hasta las 15:16 horas, no sin antes confirmar que todos los pilotos deberían arrancar con los neumáticos de lluvia extrema de manera obligatoria.

En el instante en el que Charles Leclerc se aventuró a salir por el pitlane para defender la pole position en su casa, la federación internacional también indicó que la salida desde la parrilla no se produciría, dejando competir a los coches como si se tratara de una reanudación después de un coche de seguridad, una llamada rolling start.

Tras completar 64 vueltas en el Principado debido a que se cumplieron las 3 horas de límite desde el horario programado para la salida, los pilotos dieron su opinión sobre la decisión de la FIA de retrasar el comienzo de la carrera, a pesar de que el organismo defiende que tenían problemas con los sistemas de paneles electrónicos.

Uno de los que resultó ser claro en sus declaraciones fue Lewis Hamilton: "Creo que cuando empezó a llover podríamos haber salido, pero luego cayó mucha agua y probablemente tendríamos que haber parado".

"Somos pilotos de Fórmula 1", dijo el británico. "No es una buena razón, eso es lo que estaba diciendo, era como 'vamos', solo estaba chispeando un poco al principio, así que, de nuevo, estoy seguro de que cuando hablemos en el briefing de pilotos lo discutiremos, pero deberíamos haber empezado la carrera".

Otro de los cuatro campeones que están en la parrilla, Sebastian Vettel, también se atrevió a dar su punto de vista: "No sé por qué [se retrasó]. Es difícil, la dirección de carrera es todavía nueva, y no tienen mucha experiencia".

"Nuestros neumáticos de lluvia extrema, básicamente son inútiles. Es bonito de ver, pero en cuanto puedes, vas al intermedio porque es un compuesto más blando y mejor", dijo el alemán. "Recuerdo días en los que con estas condiciones se podría haber corrido, pero no con estos neumáticos, como Monza en 2008 o en China en 2009".

Daniel Ricciardo, que acompañó a Vettel en el garaje de Red Bull durante una temporada, la de 2014, aseguró que tampoco entendía por qué no comenzaron a la hora prevista: "Hubo un retraso, estaba lloviendo, pero esas condiciones son bastante buenas".

"No estaba muy seguro de por qué no nos pusimos en marcha, pero una vez que salimos, después con la bandera roja, fue una decisión 100% correcta. Si me preguntas por qué no empezamos a las 15:00 horas, no estoy seguro", afirmó el australiano.

"Habría sido poco seguro, pero eso es lo que deberíamos poder hacer. No creo que hubiera sido peligroso, habría sido difícil, pero es lo que tenemos que hacer, lo habría puesto en marcha, pero ese no es mi trabajo", respondió Ricciardo cuando se le puso sobre la mesa que eran pilotos de Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo.

Pierre Gasly, por su parte, tampoco entendió por qué no comenzaron la carrera según lo programado: "No entendí por qué no salimos directamente, estaba preparado, y me dije, 'vale, vamos, es parte de la carrera, si tenemos que ir a las 15:00 , vamos a las 15:00', pero no entendí por qué lo retrasaron".

"Tendré que hablar con el equipo para saber exactamente las razones", continuó. "La bandera roja, la primera, creo que fue correcta, desde la 17ª posición estaba pilotando literalmente a ciegas, no podía ver nada, así que creo que esto fue indicado, pero sí, podría haber empezado antes".

"Esto forma parte de nuestro trabajo. Cuando es difícil, es también cuando nos desafían y ponen a prueba nuestras habilidades. Eso es también lo que me emociona y me entusiasma, aunque pienso que al final, la seguridad, la visión, era muy pobre, así que era lo correcto", indicó el galo.

Sin embargo, había pilotos que estaban en el otro lado, como Guanyu Zhou: "Estaba demasiado mojado. Donde yo estaba, solo podía ver la luz roja en la parte trasera del Williams, no mucho, y creo que fue la decisión correcta, lo que hicieron hoy, al menos".

Esteban Ocon tenía la misma opinión que el piloto de Alfa Romeo: "Creo que fue bueno para la seguridad. Estoy de acuerdo en que, al principio, había demasiada lluvia y no podíamos ver, y fue correcto reiniciar como lo hicimos después".

No obstante, otros no entraron mucho en materia, como ocurrió con Kevin Magnussen, que prefirió dejar pasar el tema a manos de la Dirección de Carrera: "No sé cuál es la razón, no lo entiendo. Deben tener sus motivos".