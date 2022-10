¿Qué pilotos quieren lluvia el domingo en el GP de Japón de F1?

Cargar el reproductor de audio

La climatología podría ser clave en el desarrollo de la carrera del Gran Premio de Japón 2022 de F1, y es que se espera que la lluvia haga acto de presencia durante el domingo, aunque no está muy claro con qué intensidad ni a qué hora. Está previsto que las luces del semáforo se apaguen a las 15:00 hora local en Suzuka, en la mañana europea y la madrugada latinoamericana, y todos los pilotos están muy atentos al cielo.

Algunos desean que se repita el escenario de la pasada semana en Singapur, donde una gran tromba de agua provocó que la disputa de la cita nocturna tuviera algo de caos en el principio con un asfalto húmedo, pero otros son contrarios a ese pensamiento y quieren una prueba mucho más tranquila.

En el caso de los favoritos, no indican con claridad cuál es su elección, bien porque Max Verstappen tiene casi atado su segundo cetro mundial o porque piensan que tienen un monoplaza competitivo con el que luchar en todo tipo de condiciones.

"Será interesante ver el tiempo", dijo el vigente campeón del mundo y líder de la clasificación, además de ser el más rápido el sábado. "Algunos dicen que va a estar seco, otros que va a llover en algún momento de la carrera. Tenemos que ver qué pasa con eso, pero estoy bastante seguro de que tenemos un buen coche, estoy ilusionado por mañana".

La dupla de Ferrari, que está justo detrás del piloto de Red Bull, tampoco hace suposiciones sobre la climatología y solo piensan en hacer la mejor actuación posible, como reconoció Charles Leclerc: "Tenemos una cantidad muy limitada de datos de cara a la carrera, así que eso es siempre un reto, pero la sensación era buena con el coche".

"Esperemos a ver las condiciones, parece que va a llover un poco en algún momento de la carrera, así que debería ser un divertido", explicó el monegasco, muy en la línea de lo que dijo su compañero en el Cavallino Rampante.

"Creo que el tiempo mañana va a jugar un papel importante", indicó Carlos Sainz. "La lluvia va a llegar, no sabemos si a las dos, a las tres o a las cuatro, que es después de la carrera. Pienso que pueden pasar muchas cosas mañana, hay una gran oportunidad al salir terceros".

"Hemos conseguido guardar un juego de blandos por si lo necesitamos. Así que sí, estamos en una buena posición para luchar con Max [Verstappen] mañana", comentó el madrileño justo después de la clasificación en Suzuka.

Otros de la zona media, como Sebastian Vettel, tampoco quieren sorpresas con la lluvia: "No me importa. Veremos lo que conseguimos mañana". Lo mismo opina Esteban Ocon, que fue quinto con su Alpine: "No importa. Creo que tendremos probablemente ambas condiciones".

No obstante, los Mercedes tienen razones por las que no desean el agua, puesto que sin usar el DRS se podrían ver atascados en el tráfico desde la sexta y octava posición de Lewis Hamilton y George Russell respectivamente.

"¡No va a ser genial con nuestro coche y sin DRS! Creo que Red Bull sigue siendo más rápido sin DRS en la recta que nosotros cuando tenemos el DRS abierto, pero seremos veloces en las curvas", dijo el heptacampeón. "Creo que la lluvia siempre abre más oportunidades, y que podría no ser la carrera más emocionante si está seco, al menos no para nosotros".

En cuanto al otro británico del equipo de la estrella, Russell comentó: "Para ser sincero, cuando llueve no hay DRS, y si no tenemos el DRS, no vamos a poder adelantar a nadie, pero creo que el desgaste de los neumáticos en mojado fue bastante alto ayer. Quién sabe lo que nos deparará la carrera".

Sin embargo, reconoció que el asfalto húmedo podría abrir las posibilidades: "Creo que las habrá, pero también puede haber carreras en las que incluso con mucha lluvia, puede ser bastante aburrido, no pasan muchas cosas. Eso se vio en Singapur hasta cierto punto".

Aunque hay un piloto que quiere con todas sus fuerzas que la lluvia haga acto de presencia en Japón, Fernando Alonso, que prefiere un domingo pasado por agua en su A522: "Creo que en condiciones de mojado somos un poco más competitivos que en seco, así que quizá sea mejor, pero ya veremos".

"Es probable que tengamos condiciones mixtas en seco y en mojado en mitad de la carrera, lo que sea, será mejor y más caótico porque la gente que está delante de nosotros está luchando por el campeonato, así que no pueden tomar demasiados riesgos. Nosotros sí podemos, así que será mejor", sentenció el ovetense.

