Pilotos de F1 que han pilotado y ganado carreras con una lesión

Oscar Piastri reveló que se había roto una costilla tras el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en Silverstone en julio. El australiano compartió en las redes sociales una radiografía de la lesión y bromeó diciendo que "la costilla ahora está disfrutando del descanso".

El post de Piastri mostraba que le trataron de la rotura al día siguiente del GP de Gran Bretaña, por lo que consiguió su primera victoria dos semanas después en Hungría con la lesión aún reciente.

También logró su cuarto podio de la temporada una semana más tarde en Bélgica, en un impresionante pilotaje en el que alcanzó rápidamente a los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell hacia el final de la carrera.

Aunque todavía no ha explicado cómo se lesionó, no es ni mucho menos el único piloto que ha terminado una carrera lesionado.

Pilotos de F1 que han ganado una carrera con una lesión

Carlos Sainz - GP de Arabia Saudí 2024 - Apendicitis

Carlos Sainz se sintió indispuesto durante los entrenamientos del jueves en el GP de Arabia Saudí 2024, describiéndolo como uno de sus "días más duros en un coche de Fórmula 1". Ferrari anunció a la mañana siguiente que el español sufría apendicitis y que no se subiría al coche durante el resto del fin de semana. Más tarde, el equipo también confirmó que Sainz había sido operado para extirparle el apéndice.

Sainz dijo que no estaba seguro de que su regreso para el GP de Australia, dos semanas más tarde, fuera posible, y añadió que seguía en cama, sin poder utilizar los abdominales cuando tuvo que volar a Melbourne. Llegó a Australia una semana antes del GP para someterse a las pruebas de la FIA para asegurarse de que estaba en condiciones de conducir y se clasificó en segundo lugar detrás de Max Verstappen. El holandés había ganado las dos carreras anteriores y parecía en una posición inmejorable para conseguir una tercera, sin embargo, problemas de frenos le hicieron retirarse en la cuarta vuelta, dejando a Sainz, segundo clasificado, en el lugar perfecto para beneficiarse y conseguir la tercera victoria de su carrera.

Jackie Stewart - 1968 GP de Holanda & GP de Alemania - Muñeca rota

Jackie Stewart, Matra MS10 Ford

Jackie Stewart se rompió el hueso escafoides de la muñeca durante un test de pretemporada de Fórmula 2 antes del inicio del campeonato de F1 de 1968. El escocés, que había sido tratado por el médico de Muhammed Ali, se retiró de la primera carrera de la temporada antes de perderse los GP de España y Mónaco mientras se recuperaba. Stewart consiguió una victoria en su segunda carrera tras la lesión, en el GP de Holanda sobre mojado. Tras salir quinto, supo aprovechar las condiciones de lluvia para ponerse en cabeza en la tercera vuelta y acabar ganando la carrera.

Después de victoria llegó otra aún más impresionante dos carreras más tarde, en Nürburgring, en agosto.

Stewart, con su Matra, que aún llevaba la abrazadera de apoyo, salió desde la sexta posición y voló a través de la parrilla para conseguir una ventaja de 8.3 segundos al final de la primera vuelta. Además de ganar la carrera con 4 minutos y 3.2 segundos de ventaja sobre Graham Hill, Stewart también estableció la mejor vuelta rápida en 9 minutos y 36 segundos, cuando ningún otro piloto pudo mejorar los 9 minutos y 51 segundos.

Tras la carrera, Stewart restó importancia a su victoria: "Si hubiera sido una carrera en seco, no habría ganado. Quizá habría sido demasiado para mí, pero en mojado no me preocupaba en absoluto". Terminó segundo en el campeonato de pilotos, a sólo 12 puntos de Graham Hill, pero podría haber aspirado aún más al título si no se hubiera perdido dos carreras.

Pilotos de F1 que han corrido con una lesión

Lance Stroll - Rotura de muñecas, manos y dedo del pie

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Dos semanas antes del inicio de la temporada 2023, Lance Stroll sufrió una caída con su bici en España que le provocó fracturas en ambas muñecas, la mano izquierda y el dedo gordo del pie derecho. El canadiense fue operado 48 horas después del accidente, pero se le comunicó que se perdería las dos primeras carreras del año y que regresaría en abril, en la tercera prueba del curso en Australia.

Después de un programa de rehabilitación para ayudar a estimular el movimiento de sus dedos, Stroll llegó al inicio de la temporada en Bahrein y, a pesar de parecer estar muy dolorido, se subió a su Aston Martin para la FP1. Sus lesiones en la muñeca se hicieron evidentes rápidamente cuando fue incapaz de utilizar diferentes trazadas durante las sesiones de entrenamientos y clasificación, pero aún así fue capaz de colocarse octavo en la parrilla de salida. A Stroll se le vio hacer gestos de dolor durante el himno nacional y más tarde admitió haber "derramado algunas lágrimas" después de chocar con la parte trasera de su compañero de equipo Fernando Alonso en la primera vuelta.

A pesar de las lesiones, Stroll adelantó a los dos Mercedes y terminó en sexta posición, sumando ocho puntos para el campeonato. Tras la carrera, declaró: "Estaba dolorido. Pero al final me esforcé al máximo pensando en sumar esos puntos, me siento bien. Ha sido un viaje de locos. Las dos últimas semanas han sido las más locas de mi vida".

Fernando Alonso - Manos rotas

Tras las lesiones de su compañero de equipo en Aston Martin, Stroll, al inicio de la temporada 2023, Alonso reveló que se había roto ambas manos durante la Q3 del GP de Australia 2022. El accidente se produjo tras un fallo en el sistema hidráulico de su Alpine, donde luego se fue contra el muro en la curva 11, lo que le provocó la rotura de múltiples huesos de la mano.

El bicampeón del mundo no se perdió ninguna carrera -incluido el GP de Australia al día siguiente- y compitió en otros cuatro grandes premios con vendajes en ambas muñecas. Alonso reveló que sufrió los efectos de sus lesiones durante las vacaciones de verano de agosto: "En mi caso, el año pasado me rompí algunos huesos de ambas manos. Así que, hasta agosto, no estuve totalmente recuperado. Tenía dolores, ¡pero nos encanta conducir!".

Alex Albon - Apendicitis e insuficiencia respiratoria

Alex Albon se vio obligado a perderse el GP de Italia 2022 tras ser operado de apendicitis la víspera de la carrera, después de una prometedora actuación en los entrenamientos del viernes. Tras la operación, el piloto tailandés-británico acabó en cuidados intensivos y fue conectado a un respirador artificial tras sufrir una insuficiencia respiratoria. Albon explicó que debía permanecer sedado entre dos y tres días, pero que sus pulmones mejoraron en 12 horas y se despertó al día siguiente.

Albon reveló que se recuperó justo antes del inicio de la carrera de Monza: "Fue frustrante verlo, y el ritmo cardíaco subió un poco. Me estaban vigilando y me dijeron que tenían que apagar la tele".

Tres semanas después volvió a subirse al Williams para el GP de Singapur, pero su carrera tuvo un rápido final cuando se marcó un trompo y se estrelló contra la barrera de la curva 7 durante la primera vuelta. Albon consiguió volver al pitlane pero su coche fue retirado tras sufrir daños.

Mark Webber - Rotura de hombro

Mark Webber, Red Bull Racing RB6

Mark Webber completó las cuatro últimas carreras de la temporada 2010 con un hombro roto tras un accidente en bici de montaña. El australiano habló de su lesión en su libro Aussie Grit, donde reveló que la mantuvo en secreto al director del equipo Red Bull, Christian Horner. Al parecer, Webber sólo contó lo sucedido a su fisio Roger Cleary y al jefe médico de la F1 Gary Hartstein.

Sufrió la fractura tras el GP de Singapur, en el que lideraba el campeonato con 11 puntos de ventaja sobre Alonso. A pesar de dos segundos puestos en los GP de Japón y Brasil, un abandono en Corea y un octavo puesto en el final de temporada en Abu Dhabi, acabó tercero, a 12 puntos del campeón Sebastian Vettel y a 10 de Alonso.

Pilotos de F1 que compitieron con secuelas de sus lesiones

Johnny Herbert - Fracturas múltiples

Johnny Herbert, Benetton B188 Ford

Johnny Herbert había firmado con Benetton para 1988 antes de sufrir un horrible accidente en la F3000 en Brands Hatch. El británico se vio involucrado en un accidente con su rival Gregor Foitek, enviándole contra un puente de hormigón. Su Reynard rebotó en la pista y chocó contra una barrera, un impacto que Herbert recibió de lleno en las piernas, lo que le provocó múltiples fracturas en piernas, tobillos y pies.

A Herbert le dijeron que no volvería a caminar, pero tras meses de rehabilitación, pudo volver a subirse al cockpit. Volvió a fichar por Benetton para la temporada de 1989 y, sólo siete meses después del accidente, Herbert estuvo en la carrera inaugural de la temporada en Brasil, a pesar de que todavía necesitaba bastones para desplazarse. Herbert impresionó a muchos en su debut, terminando cuarto a pesar de sus lesiones.

Martin Brundle - Rotura de tobillos y pies

Martin Brundle, Tyrrell 012

Martin Brundle estuvo a punto de perder el pie izquierdo tras un accidente en el GP de Dallas de 1984. El Tyrrell del piloto británico sufrió un pinchazo durante una sesión de entrenamientos que le hizo chocar contra un muro de hormigón antes de rebotar contra el muro opuesto. La fuerza del impacto destrozó la parte delantera del coche, lo que le rompió los tobillos y los pies. Brundle trató de salir del coche y, con la ayuda de los comisarios, intentó ponerse en pie. En su libro Martin Brundle Scrapbook compartió: "Nunca me había fracturado un hueso. Intenté dar unos pasos y caí al suelo porque mi pie izquierdo ya no estaba sujeto a mi pierna. Mi pie sólo estaba sujeto por un tubo de piel".

Brundle perdió el conocimiento varias veces de camino al hospital y los médicos habían creído inicialmente que debían amputarle el pie debido al riesgo de gangrena. El delegado médico y de seguridad de la F1, el Dr. Sid Watkins, impidió que los médicos realizaran la operación y organizó un vuelo de regreso al Reino Unido para operarle él mismo.

Brundle se vio obligado a perderse el resto de la temporada y quedó con lesiones permanentes, entre ellas la imposibilidad de frenar con el pie izquierdo. Al año siguiente volvió a fichar por Tyrrell a pesar de no estar del todo recuperado.

Niki Lauda - Quemaduras graves

Niki Lauda protagonizó uno de los regresos más impresionantes a la F1 tras un aparatoso accidente en Nurburgring en 1972 que casi acaba con la vida del piloto de Ferrari. El austriaco sufrió graves quemaduras en la cabeza y lesiones en los pulmones, pero sólo seis semanas después volvió a subirse al coche para disputar el GP de Italia.

Admitió estar "rígido de miedo" mientras se preparaba para la carrera de Monza, pero consiguió clasificarse quinto por delante de sus dos compañeros de equipo, Clay Regazzoni y su sustituto Carlos Reutemann. Tras una lenta salida, en la le pasó Reutemann, logró devolvérsela y hacerse con la cuarta plaza. Tras la carrera, se vio a Lauda con el pasamontañas cubierto de sangre después de que sus quemaduras se abrieran durante la carrera.

Lauda seguía liderando el campeonato de pilotos después de esa prueba, pero más tarde perdería el título ante James Hunt por un solo punto cuando abandonó en la última carrera de la temporada en el GP de Japón debido a problemas de seguridad.

Felipe Massa - Fractura de cráneo

Felipe Massa, accidente con el Ferrari F2009

Felipe Massa se había quedado a las puertas del título de pilotos en 2008, pero a mediados de la temporada siguiente, su carrera -y de hecho su vida- estuvo a punto de perderse en un extraño accidente.

Durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría, un muelle del amortiguador del Brawn de Rubens Barrichello golpeó a su compatriota en la curva 4, dejándolo inconsciente y provocando una colisión contra las barreras.

Tuvo que ser operado del ojo izquierdo, ya que se había fracturado el cráneo, lo que puso en peligro su vida.

Regresó a la competición al año siguiente, no sin antes someterse a una serie de pruebas neurológicas y a la colocación de una placa metálica en el cráneo para garantizar una resistencia adecuada a los rigores de la competición.