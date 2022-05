Los pilotos, "impactados" al ver el coche de Mick Schumacher partido

Cargar el reproductor de audio

Mick Schumacher perdió el control de su monoplaza al pasar por la chicane de la piscina, después de cambiar a neumáticos de seco en el Gran Premio de Mónaco, sufriendo un aparatoso accidente.

Después de golpear el guardarraíl en el lado derecho de la pista, el coche de Mick Schumacher se estrelló contra la barrera Tecpro situada en la salida de la curva. La parte trasera de su monoplaza se separó del resto del chasis, incluyendo la suspensión y la caja de cambios, pero el propio piloto informó rápidamente a través de la radio de que estaba bien.

El alemán pudo salir del coche sin ayuda y fue trasladado al centro médico por precaución, antes de recibir rápidamente el alta médica. Más tarde explicó que el accidente se sintió "súper raro".

El director de la carrera, Eduardo Freitas, decidió usar inicialmente un coche de seguridad virtual antes de pasar a un coche de seguridad completo. Posteriormente, la carrera se paró con una bandera roja para permitir la reparación de las barreras Tecpro dañadas en la colisión.

Varios pilotos expresaron su conmoción al ver el accidente después de la carrera. Pierre Gasly, de AlphaTauri, dijo que tenía "mala pinta" y que estaba preocupado por el piloto de Haas, y que la decisión de sacar la bandera roja fue acertada.

"Cuando vi la caja de cambios completamente fuera [del coche], fue bastante impactante", dijo Gasly. "En cuanto a la bandera roja, han tardado un poco, pero era lo correcto. Me sorprendió un poco que tuviéramos un coche de seguridad virtual y no un safety car [normal] inmediatamente. Pero tengo que volver a ver la carrera, fue bastante larga, pasaron muchas cosas."

Fernando Alonso calificó el accidente de "enorme" y dijo que esperaba que la F1 pudiera "aprender algo de hoy", señalando cómo el mayor peso de los coches influye en los accidentes.

"No creo que sea un problema del coche, sino de la fuerza con la que se golpea", explicó Alonso.

"Estos coches son muy pesados, más de 800 kg, por lo que la inercia con la que chocas contra el muro es mucho mayor que en el pasado. Como ya he dicho, probablemente también hemos aprendido algo de hoy".

El piloto de Aston Martin, Sebastian Vettel, ha sido un mentor para Mick Schumacher durante gran parte de la carrera del joven alemán, habiéndose beneficiado él mismo de los consejos de su padre, Michael.

Vettel aseguró que estaba "contento de escuchar por radio que estaba bien antes de llegar a ]la zona del] incidente", y pidió que se le diera algo de margen al de Haas.

"Es muy fácil cometer un error así", dijo Vettel. "No sé exactamente qué le pasó, no lo he visto. Lo importante es que está bien".

"No hay duda de que es capaz de hacer mucho más de lo que está mostrando en este momento. Pero creo que hay que darle una pequeña tregua".