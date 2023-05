Los pilotos de F1, frustrados por la decisión de la FIA con el DRS

Tanto en la carrera al sprint como en la principal del Gran Premio de Azerbaiyán 2023 de Fórmula 1, vimos pocos adelantamientos si se comparan con temporadas pasadas. La FIA tiene la posibilidad de modificar el punto de detección de la zona de DRS, y normalmente lo hace basándose en los datos recopilados a lo largo de las anteriores campañas.

Los pilotos ya expresaron su preocupación por acortar en un centenar de metros la opción de activar el alerón trasero móvil en Bakú durante la reunión con el director de carrera, Niels Wittich, pero no se hizo ningún cambio, y tampoco después de ver cómo se desarrollaba la acción el sábado.

Lewis Hamilton, a quien se le escuchó pedir más potencia a su equipo por la radio en un momento de la cita principal mientras perseguía a Carlos Sainz, fue uno de los muchos que pensaban que la zona de DRS no era lo suficientemente larga: "Nada salió mal, pero yo solo quería más potencia, un piloto siempre quiere más".

"Y creo que al final han acortado el DRS este año en la recta, no sé muy bien por qué, siempre hemos tenido grandes carreras donde estaba el DRS. Cuando lo activabas, ya era demasiado tarde, ¿hubo muchos adelantamientos hoy?", se preguntaba de forma irónica el heptacampeón del mundo.

Alexander Albon fue otro de los que opinó que el punto de activación debería haberse quedado donde estaba: "Lo habéis visto, no había muchos adelantamientos, el DRS era demasiado corto. Creo que lo demostraron el año pasado, no estaba en un mal lugar, y le quitaron cien metros, tal vez podrían añadirlos".

"Los pilotos hablaron de eso en la reunión del viernes. Esos coches, como la carga está llegando ahora, son cada vez más difíciles de seguir, no es tan bueno como antes", indicó el anglotailandés. "Y luego, el rebufo no ha sido tan bueno como los monoplazas del año pasado, es por eso que se veía el tren del DRS".

Lando Norris, que pasó gran parte de la carrera atrapado detrás de Esteban Ocon y Nico Hulkenberg y no pudo aprovechar sus neumáticos más frescos, se sintió frustrado por la zona tan corta de DRS: "Es prácticamente imposible adelantar, especialmente con nuestra velocidad en línea recta".

"No con lo corta que es ahora la zona de DRS en comparación con la del año pasado. He hecho todo lo que he podido para intentar seguir el ritmo de los monoplazas de delante, simplemente he desgastado demasiado las gomas, porque no estamos al mismo nivel", indicó el francés, al que se le preguntó si tenía sentido acortar la distancia del DRS. "No, ninguna, todos los pilotos lo cuestionaron en la reunión".

El director de McLaren, Andrea Stella, estuvo de acuerdo en que la zona podría haber sido más larga, al mismo tiempo que reconoció la mayor importancia de la reducción del efecto rebufo: "Te quita un poco de ventaja en la frenada. Si estás entre 5 y 10 metros más cerca, puedes intentar atacar, lo que para nosotros ha sido imposible durante toda la carrera, así que habría sido bienvenido".

"Creo que lo que la FIA y la Fórmula 1 deben analizar detenidamente es que este año parece que en general ha sido más complicado adelantar, posiblemente no solo por el DRS, sino por un poco menos del efecto rebufo", comentó. "El efecto de succión que sigue al coche de delante parece ser un poco menor que el normal, pero eso puede depender de varios factores".

Aunque también expresó que a sus pilotos les costaba pasar a sus rivales, el responsable deportivo de Alpine, Alan Permane, defendió la decisión de la federación internacional de recortar la zona el DRS: "Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de algo así y a quién se le pregunta".

"Porque si estás delante, no quieres zonas de DRS, y si tienes un coche de carrera más rápido que en la clasificación, quieres zonas de DRS más largas", explicó. "Así que creo que es mejor dejar esas cosas a la FIA para que juzgue con sus datos, y eso, por supuesto, es lo que ocurre. Tienen un departamento que analiza eso, creo que el año pasado pensado que adelantar era un poco fácil y por eso lo acortaron".

