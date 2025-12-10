Todos

Fórmula 1

¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras

Forbes ha publicado la lista de los 10 pilotos mejor pagados de la temporada 2025 de la F1: ¿quiénes son y cuánto dinero han cobrado este año?

Juanjo Sáez
Editado:
La Fórmula 1 es un mundo donde se mueve mucho dinero y, en consecuencia, los salarios de los pilotos están entre los más altos del panorama deportivo, con varios de ellos superando los 50 millones de euros anuales por parte de sus equipos, ya sea a través del contrato base, bonus, cláusulas de rendimiento y demás.

Aunque los contrarios son confidenciales, la revista de negocios más relevante del mundo, Forbes, ha publicado la lista de los 10 pilotos mejor pagados de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Max Verstappen, segundo clasificado y campeón de 2021, 2022, 2023 y 2024 fue el piloto que más dinero ganó a lo largo de esta campaña, con un total de 65 millones de euros, por delante del siete veces campeón Lewis Hamilton, que en su primer año con Ferrari se ha llevado 60 millones de uros.

El top 3 de la clasificación lo ocupa el campeón del mundo de este año, Lando Norris, con 50 millones de euros, justo por delante de su compañero Oscar Piastri, aunque a una diferencia bastante importante, porque el australiano ganó 32 millones de euros.

Entre 20 y 30 millones hay tres pilotos: Charles Leclerc, con Ferrari, ganó 26 millones de euros, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin Racing, cobró un total de 23 millones de euros, casi lo mismo que Goerge Russell con Mercedes (22.5 millones de euros).

Lance Stroll (11.5 millones de euros), Carlos Sainz (11 millones de euros) y Andrea Kimi Antonelli  (10.5 millones de euros) completaron el top 10 de pilotos mejores pagados en 2025.

Como puede comprobarse, lo que cobra un piloto no está directamente relacionado con sus resultados y su rendimiento, así como tampoco la edad o la experiencia, como demuestra que Antonelli, en su primer año en la categoría, ya se haya colado entre los 10 primeros. Eso sí, la escudería sí es importante, ya que tanto Ferrari, como Mercedes, McLaren y Aston Martin colocan a sus dos pilotos en el top 10, junto a uno de Williams y otro de Red Bull Racing.

Los 10 pilotos mejor pagados de la F1 2025 según Forbes

  1. Max Verstappen – 65 millones de euros
  2. Lewis Hamilton – 60 millones de euros
  3. Lando Norris – 50 millones de euros
  4. Oscar Piastri – 32 millones de euros
  5. Charles Leclerc – 26 millones de euros
  6. Fernando Alonso – 23 millones de euros
  7. George Russell – 22.5 millones de euros
  8. Lance Stroll – 11.5 millones de euros
  9. Carlos Sainz – 11 millones de euros
  10. Andrea Kimi Antonelli – 10.5 millones de euros
