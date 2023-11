Los pilotos aconsejan a la F1 copiar en Las Vegas el asfalto de Yeda

El nuevo asfalto de Las Vegas era más complicado de lo esperado por el simple hecho de que no había ninguna categoría soporte dejando caucho sobre la trazada, y porque hay una de las secciones se abre al público durante la mayor parte del día, algo que la ensucia.

Daniel Ricciardo sugirió que se podrían haber algunos esfuerzos para crear un asfalto con más agarre, que se asemejara un poco más a la de la sede del GP de Arabia Saudí, también urbana.

"Creo que el asfalto es algo que no nos ha gustado a los pilotos", dijo el australiano. "Es difícil cuando obviamente es un circuito urbano, porque son carreteras públicas".

"Pero tienen máquinas que podrían utilizar para limpiar el circuito, sacar la piedra un poco más y hacerlo un poco más abrasivo. En nuestra lista de deseos, tal vez nos gustaría que fuera un poco más como Yeda, porque es realmente bueno para ser una especie de circuito urbano".

George Russell destacó que Yeda permite a los pilotos utilizar varias líneas de carrera, lo que mejora el espectáculo, mientras que Las Vegas te limita a una sola trazada buena.

"Yeda es el estándar de oro de los asfaltos [de circuitos urbanos]", dijo el piloto de Mercedes. "Llevamos muchos años diciéndolo. Hemos estado en varios circuitos que se han reasfaltado, circuitos nuevos y demás, el agarre siempre es escaso y sólo hay una línea de carrera".

"Mientras que en Yeda todo el ancho del circuito tiene muy buen agarre. Allí han hecho un trabajo excepcional en ese sentido. Eso es lo que queremos.

"Creo que en Miami, en el primer año al menos, no podías salirte de la línea de carrera, no había agarre y eso no ofrece ningún espectáculo. Creo que aquí en Las Vegas ha sido un reto, porque también hemos sido los únicos coches en pista".

Fernando Alonso también habló del papel que el asfalto podía jugar de cara a la calidad de las carreras en un circuito como este: "No sé por qué no copian el asfalto que ya sabemos que funciona, como en Arabia Saudí o algunos otros circuitos", dijo el español.

"Porque eso quizás podría cambiar la diversión al volante y quizás los adelantamientos que veremos mañana. No podremos salirnos de línea y ese tipo de cosas. Así que es triste".

El máximo responsable de Pirelli en la F1, Mario Isola, entiende las preocupaciones de los pilotos, pero restó importancia a las comparaciones con Yeda, ya que el tipo de tratamiento utilizado en Arabia Saudí no sería práctico para Las Vegas.

"Es una consideración que comparto con ellos", dijo. "En Yeda hicieron un tratamiento muy agresivo con agua a alta presión. Es una especie de envejecimiento artificial".

"El tratamiento que hicieron en Yeda envejece el asfalto dos, tres o cuatro años de golpe. Si se quita el betún de encima, la situación es completamente distinta".

"Eso no puede ocurrir aquí porque parte de la pista está abierta a la circulación y, obviamente, hay que respetar algunos parámetros que son para las calles normales. Otras partes no están abiertas para el público, pero obviamente tienes que tener una consistencia única para todo el circuito".

"Así que si haces ese tratamiento, luego será peor para el tráfico después de la carrera. Deberías volver a poner un asfalto nuevo, pero no creo que esté en los planes del promotor", explicó.

