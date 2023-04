Los pilotos de F1 quieren que la FIA aclare decisiones "descabelladas"

El control sobre las decisiones tomadas por Dirección de Carrera de la F1 se intensificó tras el caótico final del Gran Premio de Australia, que tuvo tres banderas rojas y se reanudó para terminar bajo el coche de seguridad. George Russell, que es director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), dijo que la mayor preocupación era la aparente falta de coherencia en algunas de las decisiones.

Preguntado por Motorsport.com sobre su opinión acerca de las decisiones tomadas por el organismo en Melbourne, el piloto de Mercedes dijo que los pilotos y la FIA necesitan hablar para aclarar algunas cuestiones.

"Seguro que habrá muchas conversaciones con la FIA para entender sus puntos de vista", dijo. "Es un momento un poco difícil, sin duda para todos nosotros en ese sentido, y sin duda también para la FIA. No son estúpidos e intentan hacer el mejor trabajo posible. Pero hay que limar asperezas para entender cuál va a ser su enfoque".

"No podemos tener fines de semana totalmente dictados por lo que alguien en la oficina de Dirección de Carrera quiera hacer. Últimamente hemos visto que se han tomado algunas decisiones descabelladas. Si son coherentes, está bien. Pero es la incoherencia lo que hace que sea un reto para el resto de nosotros", añadió el británico.

Russell dijo que sentía que el diálogo entre la FIA y los pilotos no era tan bueno como debería ser, y destacó la falta de consulta que había habido en las medidas para reducir las zonas de DRS como un ejemplo.

"Creo que los adelantamientos son más difíciles este año que el año pasado", explicó Russell. "Creo que a medida que los coches han ido evolucionando desde la normativa inicial que introdujo la F1, los adelantamientos se han vuelto más complicados".

"Obviamente, también están acortando todas las zonas de DRS, algo en lo que los pilotos no han tenido ninguna influencia. Me ha vuelto a decepcionar un poco que no estuviéramos al tanto de eso. Ni siquiera estoy seguro de que la FIA sepa que pensamos que los adelantamientos son más difíciles, y sin embargo basan el DRS en información histórica".

Russell reconoce que los pilotos hablarán sobre el tema del alerón móvil con la FIA, ya que consideran que acortar las zonas no es lo que se necesita en estos momentos.

"Seguro que lo plantearemos", comentó. "Quiero decir, sólo son cien metros [aquí]. No va a cambiar el mundo, pero es direccionalmente incorrecto. Sólo queremos que nos mantengan informados cuando se tomen estas decisiones, y tener una opinión o compartir un pensamiento que pueda contribuir a su decisión. Es un proceso en el que todavía tenemos que trabajar porque, evidentemente, estamos todos juntos en esto y sólo queremos lo mejor para el deporte".

Por último, añadió: "Necesitamos un poco más de colaboración para mejorar el deporte desde el punto de vista de la emoción, pero también desde el punto de vista de la seguridad. ¿Quién mejor para darles su opinión que la gente que realmente conduce los coches?", finalizó el inglés.