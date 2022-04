Los pilotos de F1 están emocionados con el nuevo circuito de Australia

Cargar el reproductor de audio

El regreso de la Fórmula 1 a Australia después de tres años desde la última carrera celebrada en Melbourne por la pandemia de la COVID-19 llegó con ganas entre los pilotos, que deseaban salir al modificado trazado de Albert Park.

Los organizadores llevaron a cabo una serie de cambios para hacer de la pista semiurbana un trazado más rápido, reperfilando algunos vértices y presentando la fluida enlazada hasta la curva 11.

Los miembros de la parrilla, después de salir al asfalto en las primeras sesiones de entrenamientos libres, comentaron el impacto de estas modificaciones. El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, fue muy optimista, y cree que ha sido algo beneficioso para Melbourne.

"Pienso que el agarre de la pista es bastante bueno, los baches han disminuido, y creo que eso ha hecho que el trazado sea mejor, porque ahora puedes atacar más las curvas al ser un poco más suave. Han hecho un buen trabajo en eso", expresó el neerlandés de Red Bull.

Lando Norris, por su parte, indicó: "Es rápido, emocionante. Es fácil cometer errores y creo que con ese coche, respecto al año pasado, es más sencillo fallar, tal vez se vea que los pilotos bloquean más los neumáticos y se van a la grava, así que es difícil hacer una buena vuelta.

Otro de los que dio su opinión fue Pierre Gasly, que se mostró entusiasmado: "Cuanto más rápido vas, menos margen de error tienes, y debo decir que es algo que me gusta, me parece bastante emocionante".

"Se puede ser muy veloz, pero es una pista fluida, de alta velocidad, pero con curvas combinadas, como la 3, donde siempre tienes que pensar en el siguiente giro, lo encuentro bastante bueno", dijo el francés.

Aunque está contento con la nueva configuración por el desafío que representa, aún desconoce si supondrá un beneficio real a la hora de incrementar el número de adelantamientos en pista.

"Soy un poco escéptico al respecto", continuó Gasly. "Creo que tenemos que esperar y averiguarlo, no pienso que vaya a empeorar, aunque espero que no haya muchos adelantamientos. No puedo decir que vayamos a ver la misma carrera que en Arabia Saudí, no lo creo, pero ojalá me equivoque".

El héroe local, Daniel Ricciardo, añadió: "Pregúntame el domingo por la noche. Creo que será mejor. ¿Será 10 veces mejor? Probablemente no lo sea hasta ese punto, aunque pienso que sí lo será".

"Además, con la nueva zona adicional de DRS y con los coches que se pueden seguir un poco mejor este año, si no hay más adelantamientos, al menos ser verás carreras más apretadas", expresó el australiano.

"Creo que el domingo tendremos una carrera divertida, pero soy cauto a la hora de exagerar, porque, sinceramente, no sé qué pasará. Lo principal es que hoy fue una buena experiencia de conducción", sentenció el de McLaren.