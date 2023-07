Los pilotos critican a la F1 por la nueva asignación de neumáticos

Diseñado para mejorar la idea de sostenibilidad de la Fórmula 1 con la reducción del material necesario por gran premio, la asignación de neumáticos para cada piloto se ha reducido de trece juegos a once para la cita en el circuito de Hungaroring. Además, se han marcado los compuestos para la clasificación, con los duros que se utilizarán en la Q1, los medios en la Q2 y los blandos en la Q3.

La asignación de neumáticos estaba prevista para un primer experimento en el Gran Premio de Emilia Romagna, antes de que el evento fuera cancelado debido a las inundaciones. Por lo tanto, se está probando por primera vez en Hungría este fin de semana y se aplicará de nuevo en Monza, y si tiene éxito, es probable que se implante de forma más generalizada en 2024.

Sin embargo, las primeras reacciones de los pilotos han sido críticas. Max Verstappen y Lewis Hamilton consideran que el espectáculo se ve perjudicado, ya que es probable que los equipos completen menos vueltas en los entrenamientos.

Al neerlandés se le pidió que evaluara el rendimiento de las nuevas mejoras de Red Bull [entrada del pontón, cubierta del motor, suelo y conductos de freno] que hacían su estreno en la pista húngara después, pero el vigente bicampeón apuntó a los juegos de Pirelli: "Sinceramente, es muy difícil hacer comentarios. Revisaremos los datos para ver si todo se correlaciona bien porque hoy no hemos usado muchos juegos de neumáticos".

"Con este nuevo formato, estás muy limitado con los juegos de neumáticos que puedes usar, y no quería usarlos hoy para tener al menos un poco más de preparación para mañana", comentó el holandés. "Es una lástima, hay tanta gente alrededor y no puedes correr mucho. Debemos ver qué podemos hacer para mejorar eso, porque estamos literalmente ahorrando neumáticos, lo que creo que no es lo correcto".

El piloto de Mercedes, que terminó 16º en la FP2, apoyó esa idea y consideró que los creadores de reglas deberían centrarse en ahorrar con los neumáticos de lluvia: "Solo tenía compuesto para la sesión, así que no es un gran cambio de formato el que han hecho para este fin de semana, se traduce en que tenemos menos rodaje, así que no es lo ideal. Hay muchos neumáticos de mojado que creo que tiran después del fin de semana, quizá deberían pensar en algo así en lugar de quitar tiempo en pista a los aficionados".

Por su parte, Kevin Magnussen también ofreció una solución alternativa, proponiendo que si la Fórmula 1 quiere reducir el uso de neumáticos para ahorrar en las emisiones con el transporte, se debería revisar todo el calendario: "Fue un viernes un poco restringido en cierto modo con la situación de los neumáticos, lo mismo para todos. Si ese es el caso [que la Fórmula 1 baja a once juegos de neumáticos], también podrían reducir las sesiones, quizá solo uno o dos entrenamientos".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!