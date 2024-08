¿Quién está ganando las batallas internas de los equipos en F1 2024?

A los aficionados y a los periodistas les encanta evaluar a los pilotos, descubrir quién es la estrella, quién está rindiendo por debajo de lo esperado y cómo se comparan los compañeros de equipo con el mismo monoplaza. Con las vacaciones de verano en la Fórmula 1, parece un buen momento para analizar la primera parte del 2024.

Por supuesto, hay muchas maneras de comparar a los pilotos, pero una de las más importantes es la velocidad pura. Sin ella, nadie tendría éxito, y la clasificación es, en teoría, el indicador más real del ritmo, por lo que a continuación puedes ver cómo se quedan las batallas después de catorce sábados, excluyendo las sprint, además de las sesiones en las que alguien no pudo hacer un tiempo representativo, de ahí que no todos tengan catorce clasificaciones.

1. Leclerc 8-5 Sainz

2. Ocon 8-4 Gasly

3. Alonso 9-5 Stroll

4. Tsunoda 9-4 Ricciardo

5. Russell 10-4 Hamilton

6. Hulkenberg 10-2 Magnussen

7. Norris 11-3 Piastri

8. Bottas 13-1 Zhou

9. Albon 13-0 Sargeant

10. Verstappen 14-0 Pérez

Aunque es un buen indicador para saber quién lleva la delantera en las luchas internas de las escuderías, esa métrica es poco representativa. Está claro que, si un piloto está constantemente a solo unas milésimas de segundo de su compañero, está haciendo un buen trabajo y cerca de maximizar el rendimiento, mientras que otro podría estar siempre a medio segundo con unas estadísticas similares.

Para tener una visión más clara de la velocidad real de los pilotos, hemos analizado los llamados 'supertiempos', que se basan en la vuelta más rápida de cada uno durante cada fin de semana, expresado como porcentaje del giro más veloz [100,000%] y el promedio a lo largo del año.

Qualifying is one helpful yardstick, but the supertimes can paint a much clearer picture of team-mate comparisons

Photo by: Red Bull Content Pool