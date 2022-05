Los pilotos esperan una carrera aburrida por la "broma" del asfalto

Cargar el reproductor de audio

En los entrenamientos libres y la clasificación del GP de Miami, los pilotos descubrieron que no hay agarre si se salen de la trazada buena, en la que sí hay goma y no patinan.

Eso hace pensar que la carrera será aburrida, ya que cuando los pilotos se salgan de esa línea para intentar adelantar, perderán rendimiento.

"Creo que lo más importante es que el asfalto es una broma", dijo Sergio Pérez cuando Motorsport.com le preguntó si habrá algún adelantamiento en la carrera.

"La carrera va a ser difícil. Y verás a los pilotos cometiendo errores porque nos han puesto en esta situación".

Además de los comentarios de Pérez, Fernando Alonso dijo que el asfalto de Miami "no era el estándar de la F1", mientras que Lando Norris sugirió que "no era lo suficientemente bueno".

Alonso reveló que el tema se había tratado en la reunión de pilotos del viernes por la noche, y que la falta de agarre no había mejorado el sábado.

"Todavía es muy difícil salirse de la trazada", explicó. "Hay como escombros fuera de línea, por lo que va a ser difícil. Dijimos el viernes que la pista, el asfalto, no son los estándares de la F1".

"No podemos hacer nada. Creo que este fin de semana tenemos que poner el espectáculo, pero eso tiene que cambiar para el próximo año. Es muy difícil correr así".

Daniel Ricciardo se mostró de acuerdo en que no era posible salirse de la trazada buena.

"Literalmente tienes que quedarte en esa única línea", dijo. "De lo contrario, ya no estás realmente en la pista".

"Entonces, en lugar de convertirse en una especie de gran desafío, lo hace un poco, en cierto modo, como unidimensional, porque solo tienes esa opción única de trazada donde hay algo de goma acumulada. Así que no quiero mentir y decir que me gusta la superficie".

La opinión de Ricciardo fue compartida por su compañero de equipo en McLaren F1, Norris, que lamentó el hecho de que la carrera puede no ser tan entretenida como los aficionados esperaban.

También cuestionó que los organizadores hubieran probado algo distinto con el asfalto de una pista que está hecha de materiales locales.

"En la línea de carrera no hay mal agarre, está bien", dijo el inglés. "Creo que hace mucho calor, lo que hace que se sienta aún peor. Pero fuera de la trazada es realmente terrible".

"Y venimos a hacer buenas carreras, hay muchos aficionados aquí. Y todos esperan una carrera increíble. Pero [los organizadores] han probado algo nuevo con la superficie, algo que realmente no habían hecho antes, lo cual nos deja en la posición en la que estamos".

"No quieres que todos los circuitos sean exactamente iguales, te gustan las diferencias, te gusta que sean únicos".

"Pero cuando hay tanta expectativa, y quieres buenas carreras, y quieres que aportemos espectáculo, entretenimiento y todo, y luego hay asfalto que están probando y simplemente improvisan...a ver cómo sale".

"No es lo suficientemente bueno, porque entonces no podemos hacer lo que nos piden, no podemos dar un buen espectáculo. No podemos correr. No es culpa nuestra, pero es una pena".

Lando Norris citó a Yeda como una pista con un asfalto que proporciona un gran agarre.

"Creo que si fuera una superficie como la que tenemos en Arabia Saudí, por ejemplo, tiene un agarre muy alto en general, sobrevive a temperaturas altas, entonces tendríamos un domingo extremadamente emocionante", dijo.

"Porque puedes ir ancho, puedes hacer trazadas diferentes, puedes seguir líneas alternas, puedes hacer todo mientras que este domingo todo el mundo se limitará a seguir la línea, siempre es mucho más difícil correr de esa manera".