Los pilotos de F1 piden cambios tras la última muerte en Spa

Durante la jornada del sábado en el Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1, el paddock conoció la noticia del fallecimiento de Dilano Van'T Hoff en un accidente ocurrido en la carrera del Campeonato de Europa de Fórmula Regional [FRECA]. El trágico incidente tuvo lugar en el circuito de Spa-Francorchamps, concretamente en la subida de Eau Rouge, el mismo punto en el que Anthoine Hubert perdió la vida por algo similar en 2019.

No es la primera vez que se pone en el punto de mira al trazado belga y esa configuración que da pie a ese tipo de golpes, por lo que se le preguntó a los pilotos sobre su opinión y si se necesitaban cambios de inmediato.

Mira lo que pasó en el accidente de Spa-Francorchamps: Un piloto de la FRECA pierde la vida tras un trágico accidente en Spa

Fernando Alonso explicó que el factor clave era la visibilidad, aunque no estaba seguro de los motivos que desencadenaban esos accidentes fatales: "No sé si es la pista o es solo la velocidad, y creo que lo más importante es la visibilidad, no es que no seamos capaces de conducir en condiciones de mojado. Cuando vemos todas estas banderas rojas, retrasos y los aficionados se quedan frustrados en casa, esta es la forma en que los monoplazas funcionan ahora, y la visibilidad es tan pobre que no podemos conducir en ciertos circuitos a esa velocidad".

"Así que no sé si es un problema de Spa en sí. Supongo que Monza, si te encuentras un coche en medio de la recta, no lo verás, así que es simplemente esa mala visibilidad, y eso es algo que no podemos permitirnos que vuelva a pasar, debe ser la última vez que pase", aseguró el dos veces campeón del mundo, quien no vería mal un cambio de Eau Rouge. "Por supuesto, nadie quiere ver ningún accidente problemático o peligroso. Como he dicho, creo que hay circuitos urbanos en los que si te estrellas, como en Bakú, estarás siempre en la pista, pero vas a 120 km/h y la visibilidad es buena, cuando vas a 300,km/h no puedes ver nada".

Por su parte, el otro miembro del equipo Aston Martin, Lance Stroll, fue uno de los más afectados y pidió modificar el trazado belga: "Tienen que hacer algo. Dentro de un par de semanas estaremos jugando con fuego, otra vez, y no solo nosotros, los pilotos de la F2, los de la F3, todos los que pasan por esa curva cada semana".

"Incluso si está seca, y alguien pierde su coche, es una curva ciega, golpeas el muro vuelves en medio de la pista. Un coche viene hacia ti a más de 300 km/h, estás frito", expresó el canadiense. "Creo que hoy es un día triste para el automovilismo."

Además, el director de la escudería de Silverstone, Mike Krack, quiso hacer un llamamiento a la cordura y dijo: "Al final hemos perdido una vida en Spa, una gran tragedia, creo que hay que pensar en la familia y desearles todas las condolencias que podamos. Al fin y al cabo, tenemos que tener cuidado de no hacer un llamamiento demasiado rápido".

"Debemos pensar en las familias, como he dicho, tenemos a alguien a cargo de eso, que es la FIA, y creo que debemos tener cuidado de no precipitarnos y hacer comentarios, ni siquiera podemos decir desde aquí, lo que sucedió, debemos esperar el análisis, y ahí estaré seguro de que se tomarán las medidas adecuadas", comentó el luxemburgés.

Otro de los jefes de un equipo, en este caso el de Mercedes, también dio su opinión sobre lo ocurrido en Spa con el accidente de Dilano Van'T Hoff. El máximo responsable de los alemanes, Toto Wolff, afirmó: "Creo que, en primer lugar, el automovilismo es un deporte muy peligroso y hemos aprendido a lo largo de muchos años que los adultos se arriesgan con sus máquinas, y que lo único que haces es poner en peligro tu vida, pero la racha de accidentes trágicos que tenemos es con niños, el de Anthoine [Hubert] y a este joven [Dilano Van'T Hoff], eso es trágico, no hay otra palabra".

"Puedes sentirlo tanto por la familia como padre. No hay palabras para un accidente así, estoy seguro de que la FIA lo investigará y dirá qué es lo que tenemos que mejorar, todos apreciamos Spa por el circuito que es, pero, ¿hay algo que debamos revisar? He visto el vídeo del accidente, y parece que ocurrió mucho más tarde que en Raidillon, así que debió de haber algo en la recta on poca visibilidad", continuó Wolff.

"Sin embargo, es terrible, y vi a Susie [Wolff, su mujer] justo después, que tenía lágrimas, porque usted solo puedes sentirlo por un chico tan joven que pierde su vida una categoría inferior", indicó el austriaco. Así que [debemos] aprender, aprender, aprender. ¿Cómo podemos mejorar la seguridad? Además, ¿cuáles son los pasos que podemos tomar y asegurarse de que las vidas de los jóvenes están protegidos de la mejor manera posible, pero es, un deporte peligroso?".

Más pilotos también declararon sobre el golpe mortal en el trazado de Bélgica, como Pierre Gasly: "Creo que todos estamos conmocionados y tristes por lo ocurrido, nos recuerda a tiempos muy tristes, con lo que pasó con Anthoine hace un par de años. Me parece un error, no deberíamos estar nunca en esa situación de perder a jóvenes talentos"

"Así que está claro que hay que revisar qué ha pasado exactamente, y asegurarse de que esas situaciones no vuelvan a producirse en el futuro, porque creo que ya está bien de perder jóvenes de esa manera, y es muy triste", añadió el galo. "Espero de verdad que todas las personas implicadas en la seguridad y que velan por la de todos los pilotos tomen medidas, porque no es la primera vez y nunca debería haber ocurrido. Nunca deberíamos habernos visto en una situación así hace ya unos cuantos años, y definitivamente necesita una revisión".

Alguien que estuvo cerca de correr la misma suerte en la clasificación bajo la lluvia del año 2020 fue Lando Norris, que chocó tras superar Eau Rouge, aunque tan solo golpeó las protecciones porque se quedo apartado. El británico pensó igual que Fernando Alonso, y pone a la visibilidad como clave: "Eso puede pasar en Spa, podría haber pasado aquí. Si alguien se sale en la segunda curva no lo ves hasta que es demasiado tarde, así que entre tantas cosas que se hacen por la seguridad, creo que este es uno de los temas más importantes que yo diría que hay que cambiar, pienso que es bueno que hagamos el test en Silverstone, porque la mitad del tiempo que pasas por la curva es casi mejor cerrar los ojos porque a veces tienes que desear lo mejor".

"Si ha tenido algo que ver, entonces sí, es algo duro, pero como he dicho, estoy seguro de que harán una investigación exhaustiva para averiguar qué ha pasado", dijo el inglés antes de ceder el turno de palabra a Oscar Piastri.

"Vamos a hacer una prueba en mojado en Silverstone después de la carrera, así que la FIA ya está tratando de abordar la cuestión de la visibilidad, y yo participaré en ese test, lo experimentaré de primera mano. Sin embargo, no sé lo suficiente sobre el accidente como para hablar de lo que podría pasar después", continuó el australiano. "Desde mi experiencia, la visibilidad es difícil en la lluvia, así que no sé si eso jugó un papel o qué, pero Spa ha hecho cambios desde el accidente de Hubert hace unos años en Eau rouge. De nuevo, no sé en qué parte de esas dos curvas ocurrió el accidente, pero creo que Spa ha trabajado y las cosas han cambiado desde el accidente de Antoine".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!