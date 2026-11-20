Fórmula 1 GP de Las Vegas

Los pilotos, asustados por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"

Los entrenamientos del viernes en el GP de Las Vegas 2026 de la F1 se vieron afectados por la lluvia. ¿Cómo respondieron los neumáticos según los pilotos?

Filip Cleeren

Editado: 20 nov 2026, 8:59

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Con la lluvia afectando a la acción del Gran Premio de Las Vegas este viernes, lo más destacable no fue quién fue el más rápido, sino el impresionante hecho de que absolutamente todos los pilotos lograran evitar chocar contra las barreras.

Tras el primer fin de semana de Fórmula 1 con lluvia de verdad en Brasil, en el que se utilizaron tanto neumáticos de lluvia como intermedios en la clasificación y en carrera, a los pilotos les preocupaba cómo funcionarían estos compuestos de lluvia de Pirelli en un circuito sin curvas de alta velocidad, donde es mucho más difícil alcanzar la temperatura.

"Creo que lo que da miedo es ir a Las Vegas y no poder alcanzar la temperatura adecuada en los neumáticos", afirmó Lando Norri, tras la carrera de São Paulo, a lo que Liam Lawson añadió: "Si estamos en un circuito como el de Las Vegas y llueve, yo sinceramente creo que tendremos problemas".

Norris y Lawson no tuvieron que esperar mucho para que sus predicciones se pusieran a prueba. En Las Vegas solo llovió 22 días en 2025, por lo que era muy improbable que la lluvia afectara al gran premio.

Pero la lluvia llegó puntual y en abundancia, lo que convirtió la primera sesión de entrenamientos del viernes en un completo desastre, sin que ningún piloto registrara siquiera un tiempo de vuelta, ya que la mayoría del pelotón se limitó a dar una vuelta de reconocimiento con neumáticos de lluvia, más que nada por curiosidad.

La FP2 tuvo más acción: se comenzó con neumáticos de lluvia y se pasó a los intermedios a medida que se iba secando la pista, que aceitosa y sucia, salpicada de pintura, resultó ser una "pista de hielo", tal y como describió Arvid Lindblad en su debut en Las Vegas.

Los pilotos tuvieron especial dificultad en las primeras vueltas de cada tanda, mientras conseguían que los neumáticos alcanzaran un rango de temperatura razonable.

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto: Clive Mason / Getty Images

"Me sorprendió", afirmó Lindblad. "Hemos dicho muchas veces que estos neumáticos no son buenos. Creo que los pilotos ya se quejaron el año pasado de que los neumáticos de lluvia no funcionaban aquí. Tampoco han funcionado en muchos de los circuitos en los que hemos estado este año".

"Pero esta ha sido una experiencia que nunca antes había vivido al volante. Sinceramente, daba miedo conducir incluso a 100 km/h en una curva de baja velocidad. Las cuatro ruedas patinaban y no sabías si ibas a chocar contra un muro. Obviamente, toda esa pintura y esos muros no ayudan, ya que es un circuito urbano. Fue una experiencia totalmente nueva para mí y, sinceramente, lo más parecido a lo que puedo compararlo es a conducir un coche de rally sobre hielo, en lugar de un de Fórmula 1".

Los pilotos con más experiencia también respaldaron la opinión de Lindblad. "Sí, siempre me sorprende cuando no veo accidentes ni nada, porque sientes que tú mismo tienes muchos sustos ahí fuera", dijo Alex Albon."Pero es el circuito más complicado de la temporada, con el menor agarre, y en una pista mojada… desliza mucho".

Tras la FP1, Pirelli decidió aumentar la temperatura de las mantas para los neumáticos de lluvia de 40°C a 60°C, lo que ayudó en cierta medida al calentamiento inicial, pero Albon cree que no fue suficiente.

"Creo que estos neumáticos están demasiado fríos. Creo que necesitamos mantas más calientes. No sé por qué están tan fríos en las mantas, ya que seguimos utilizándolas, así que no supondría ninguna diferencia tenerlas más calientes", afirmó.

Oscar Piastri añadió: "Era prácticamente imposible al principio. Quiero decir que, incluso cuando pusimos los intermedios, durante las dos primeras vueltas fue peor que con los de lluvia y mucho más complicado. Así que, sí, desde luego no fue nada fácil ahí fuera".

Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo, ya que Isack Hadjar afirmó que, de hecho, había disfrutado bastante con los neumáticos intermedios: "En la FP1 fue muy difícil. Por eso apenas condujimos. Y luego, la FP2 fue bastante fácil", dijo el francés. "Creo que el neumático extremo era demasiado extremo. El intermedio funcionaba a la perfección y, sinceramente, fue muy divertido. Me lo pasé muy bien conduciendo".

Tras los primeros trabajos de desarrollo y varias pruebas con neumáticos de lluvia, el proveedor de neumáticos Pirelli ya tiene previsto introducir nuevos neumáticos de lluvia a partir de la próxima temporada.

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