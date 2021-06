Los pilotos de F1 apoyaron reiniciar la carrera de Bakú

El líder de la carrera, Max Verstappen, sufrió un fallo en su neumático trasero izquierdo a alta velocidad a falta de cuatro vueltas para el final. El posterior accidente dejó restos esparcidos por la pista que provocaron una bandera roja.

Mientras se despejaba la pista, el Director de carrera, Michael Masi, anunció que se completaría la prueba con un sprint de dos vueltas y salida desde parado.

La F1 utilizó sus nuevas reglas para los reinicios tras una bandera roja después de su primera aparición en Monza el año pasado. Masi dijo más tarde que no había "ninguna razón para no" reanudar la carrera.

Pierre Gasly agradeció la decisión de reanudar la carrera después de llevarse el tercer puesto, bromeando con que el propietario Liberty Media se habría alegrado del entretenido final.

"¡Los estadounidenses fueron los encargados, así que no me sorprendió que priorizaran el entretenimiento!", dijo Gasly cuando Motorsport.com le preguntó sobre la decisión de reanudar la carrera con un salida desde la parrilla.

"No, estaba bastante contento. Siempre aporta un poco más de emoción. Genera una especie de adrenalina dentro de ti. Sabía que habría algunas oportunidades porque eran solo dos vueltas, todo el mundo estaba un poco como los leones saliendo de la jaula".

"Todo el mundo fue a por todas y trató de avanzar todas las posiciones que pudo en muy poco tiempo. No he visto la repetición de las dos últimas vueltas, pero debo decir que por mi parte ha sido muy intenso, lo he disfrutado mucho".

"En todo caso, espero que en el futuro hagan lo mismo".

Sergio Pérez salió desde la pole en el reinicio y pudo conseguir la victoria después de que Lewis Hamilton se saliera en la curva 1 tras coger brevemente el liderato en la salida. El piloto de Red Bull se mostró satisfecho con la aplicación regla para la reanudación y considera que debería haber coherencia en su aplicación.

"En Imola no lo hicimos, no tuvimos una salida desde parado", dijo Pérez. "Creo que era un poco injusto por la lluvia allí, el lado derecho de la pista estaba húmedo".

"Mientras haya consistencia, adelante. Sin duda ayuda a los aficionados a estar pegados a la televisión. Tienen las dos vueltas más divertidas de la carrera. La verdad que me lo han puesto muy difícil".

Fernando Alonso fue uno de los que más ganó con el reinicio, remontando desde la décima posición de la parrilla hasta terminar sexto y conseguir su mejor resultado desde su regreso a la F1.

"Habría que pensar en hacer muchas carreras de dos vueltas: ¡25 carreras de dos vueltas o algo así!" bromeó Alonso. "Creo que fue divertido, la gente fue muy agresiva en esas dos vueltas sabiendo que no había que cuidar los neumáticos ni nada. Fue divertido".

No te lo pierdas: Las dos últimas vueltas de ensueño de Alonso en Bakú

Sin embargo, Sebastian Vettel señaló que las carreras se están centrado "cada vez más en crear un espectáculo", y advirtió que la F1 no puede alejarse de sus raíces tradicionales.

"Espero que en el futuro las carreras sean más emocionantes", dijo Vettel. "Creo que probablemente ha sido una carrera emocionante por las cosas que han pasado y demás, pero tenemos que vigilar que no se convierta en algo demasiado artificial y que no perdamos las raíces del campeonato".

Las mejores imágenes del disparatado GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing, celebra en Parc Ferme con el equipo 1 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2ª posición, celebra en Parc Ferme 2 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, 2ª posición, celebra en Parc Ferme 3 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 4 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing que se retira tras un pinchazo en un neumático 5 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing que se retira tras un pinchazo en un neumático 6 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing que se retira tras un pinchazo en un neumático 7 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se bloquea y se sigue de largo al reinicio 8 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se bloquea y se sigue de largo al reinicio 9 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se bloquea y se sigue de largo al reinicio, Pérez, Red Bull Racing RB16B 10 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se bloquea y se sigue de largo al reinicio, Pérez, Red Bull Racing RB16B 11 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se bloquea y se sigue de largo al reinicio, Pérez, Red Bull Racing RB16B 12 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se bloquea y se sigue de largo al reinicio, Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 se bloquea y se sigue de largo al reinicio, Pérez, Red Bull Racing RB16B 14 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 al reinicio de la carrera 16 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El coche dañado de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 17 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, se aleja tras chocar 18 / 80 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, da una patada a su coche tras estrellarse 19 / 80 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, da una patada a su coche tras estrellarse 20 / 80 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 21 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lando Norris, McLaren MCL35M 22 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 23 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 24 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 25 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin, ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing, tercer lugar Pierre Gasly, AlphaTauri 26 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 27 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 28 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lando Norris, McLaren MCL35M 29 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 30 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, pit stop 31 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 32 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 33 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images E3M_yxOXwAUuPcA 34 / 80 Lance Stroll, Aston Martin AMR21 35 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 36 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 37 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 38 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 39 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mecánicos en la parrilla con el coche de Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 40 / 80 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y el pelotón en la primera curva 41 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 42 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Arrancada Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 43 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Arrancada Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 44 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21, al inicio 45 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, Mick Schumacher, Haas VF-21, al inicio 46 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 47 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 48 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 49 / 80 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 50 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 51 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 52 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 53 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 54 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 55 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin 56 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los mecánicos guardan un minuto de silencio por el fallecido Mansoir Ojjeh en la parrilla de salida 57 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los pilotos se ponen de pie y se arrodillan en apoyo de la campaña Fin del Racismo 58 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Masashi Yamamoto, Director General de Honda Motorsport 59 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Artistas con trajes tradicionales con banderas de Azerbaiyán en la parrilla 60 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Artistas con trajes tradicionales con banderas de Azerbaiyán en la parrilla 61 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Artistas con trajes tradicionales con banderas de Azerbaiyán en la parrilla 62 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 63 / 80 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El Safety Car al frente de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 64 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Safety Car al frente de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 65 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 66 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 67 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 68 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 69 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, de Red Bull Racing, regresa al garaje tras chocar 70 / 80 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 71 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 72 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 73 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 74 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 75 / 80 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 76 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Sebastian Vettel, Aston Martin 77 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 78 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 79 / 80 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Red Bull Racing 80 / 80 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images