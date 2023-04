Los pilotos creen que la F1 acierta con el nuevo formato al sprint

Las modificaciones en las normas que ya se han acordado con los equipos de Fórmula 1 se aprobarán formalmente la próxima semana para que se aplique en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde se disputará la primera de las seis carreras al sprint. Los viernes con dicho formato serán muy similares, con unos entrenamientos libres seguidos de la clasificación, pero con la parrilla que contará para el domingo.

En lugar de una segunda práctica el sábado, se celebrará una versión más corta de la clasificación para determinar las posiciones de la sprint de ese mismo día. Muchos pilotos han indicado que les gusta la idea de dividir los dos eventos para que un incidente en la clasificación sprint o en la propia carrera no les comprometa el resto del gran premio.

"Creo que sí", dijo Charles Leclerc cuando Motorsport.com le preguntó si era buena idea. "Podemos arriesgar un poco más en una clasificación al sprint sin poner en peligro todo el fin de semana, así que eso es bueno.

"Obviamente, debes encontrar una manera que sea más justa o menos, pero que mezcle las cosas", dijo Valtteri Bottas."Definitivamente, estás calculando los riesgos en los sprint, así que es un buen punto, tal vez podría ser algo [a cambiar]".

Por su parte, Nyck de Vries estuvo de acuerdo en que los pilotos pueden tomar más riesgos cuando saben que la prueba del domingo no se verá comprometida: "Creo que es bueno que diferencien el resultado de la carrera al sprint de la parrilla de salida del domingo, porque eso en realidad no incentiva las carreras, entonces la gente de delante no quiere arriesgarse, y los espectadores quieren ver un espectáculo, así que pienso que es una decisión inteligente".

Nico Hulkenberg reconoció que, con el formato anterior, la sesión de los segundos entrenamientos libres era redundante: "La recompensa por el riesgo siempre está ahí, nunca quieres dañar el coche, obviamente, y hay puntos en la sprint, pero en realidad no es una mala idea porque esa sesión del sábado por la mañana era un poco inútil".

Carlos Sainz subrayó que la GPDA [Asociación de Pilotos de Grandes Premios] había estado presionando para que se diferenciaran las sprint y el gran premio para tener más emoción: "Es la dirección que pedimos a la Fórmula 1 y la FIA si quería más espectáculo, nos lo pidieron, dijimos que necesitábamos que el sprint no contara [para la parrilla del domingo]".

"Así que estoy contento de que hayan tenido en cuenta nuestros comentarios, y debería ser el camino correcto para un fin de semana emocionante", señaló el piloto madrileño de Ferrari.

