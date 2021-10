¿Cuál es la clave para que la F1 se consolide en EE UU?

En las últimas semanas, cada vez más informaciones señalan a una posible tercera carrera de Fórmula 1 en Estados Unidos en el futuro.

La icónica ciudad de Las Vegas parece estar dispuesta a posicionarse en el escenario del gran circo, y cabe destacar el interés del conocido equipo de Indycar Andretti en comprar Alfa Romeo para participar en la F1 en los años venideros en lo que sería el segundo equipo estadounidense en la categoría reina del motor junto a Haas.

Circuitos, escuderías... Y solo faltaría un piloto. Colton Herta, que actualmente corre en Indycar para Andretti Autosport, podría ser un buen movimiento del equipo para aterrizar en F1, pero está en duda la posibilidad de contar con los puntos necesarios para obtener la Superlicencia.

A Bobby Epstein, jefe del COTA –que alberga el GP de Estados Unidos de F1–, se le preguntó sobre si este supuesto aumentaría el interés de EE UU en la F1, en un efecto similar al que provocó Lewis Hamilton en Gran Bretaña, ayudando incluso al circuito de Silverstone.

“Creo que un piloto estadounidense ganador puede sostener tres o cuatro grandes premios [en Estados Unidos]", aseguró el responsable del circuito de Austin. “Y ciertamente estoy entusiasmado con la posibilidad de que haya otro equipo estadounidense".

“Pero tener un equipo estadounidense no pone a los aficionados en las gradas. Lo descubrimos porque [Gene] Haas y [Guenther] Steiner y esos muchachos han ofrecido el mejor producto que han podido. Pero creo que sí, un campeón estadounidense lo haría, sin duda".

Si bien, Epstein opina que de haber en el futuro una escudería o equipo estadounidense en la parrilla y no fuesen ganadores, se produciría un efecto de corta duración.

"No creo que estén entrando [los equipos] para no ganar. No creo que lo estén solo intentando... No creo que vayan a estar contentos de irse por la puerta de atrás. Al menos, espero que no", apuntó.

Además, cabe destacar que Liberty Media –actual propietaria de los derechos de la F1– recibió sugerencias para emprender un programa de desarrollo de pilotos estadounidenses con el fin de acabar en F1. Epstein lo ve con buenos ojos, pero lo entiende como "una decisión empresarial para ellos".

"Es probablemente una inversión arriesgada y a largo plazo. Tienen que decidir si eso es lo mejor para los accionistas. La mayoría de estos muchachos, de los campeones de F1, comenzaron a pilotar pequeñas motos o karts cuando apenas levantaban unos palmos del suelo. Es un proyecto de una década, y es algo difícil", concluyó.