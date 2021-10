El piloto del coche médico de F1 no se vacuna y se perderá carreras

Tras contagiarse de COVID a principios de la temporada pasada, Van der Merwe dio positivo poco antes del GP de Turquía. El médico de la F1, Ian Roberts, también dio positivo, por lo que ambos se perdieron la carrera de Estambul.

Posteriormente, Van der Merwe confirmó en redes sociales el fin de semana pasado que no había sido vacunado contra la COVID-19 por "razones personales".

Actualmente se requiere prueba de vacunación para entrar a Qatar y Arabia Saudí, y se da por hecho que también será necesaria para acceder a la zona roja y al área del paddock en Abu Dhabi.

Van der Merwe es, por tanto, uno de los pocos miembros del personal de la F1 que normalmente viajan a las carreras no vacunado, y no podrá asistir a los últimos eventos de la temporada.

En Twitter explicó las razones de su decisión personal de no vacunarse y confirmó que espera perderse algunas carreras.

"En Suiza (soy mitad suizo) y otros países desarrollados, la infección previa cuenta tanto como una vacuna", escribió.

"Confío en que esos países sepan lo que están haciendo y también respeto las reglas más restrictivas de otros países y no viajaré allí".

Y añadió: “Soy plenamente consciente de que potencialmente tendré menos posibilidades de empleo o que mi libertad de movimiento se verá restringida en función de mis elecciones".

"El hecho de que no elija la conveniencia sobre mi propia salud no significa que esté tomando decisiones por egoísmo. Todos queremos estar saludables".

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, confirmó que las restricciones de entrada a determinados países evitarán que parte del personal de la F1 viaje a esas carreras.

"Por lo que entendemos, hay un par de países en los que probablemente no se le permitirá ingresar al país a menos que esté vacunado", dijo cuando Motorsport.com le preguntó.

"Lo cual no es diferente a por ejemplo que en algunas partes del mundo si no estás vacunado contra la malaria o lo que sea, no puedes entrar al país".

"Es necesario cumplir con esos requisitos para entrar al país. Y, ya sabes, desde esa perspectiva, la FIA obviamente tiene que respetar los requisitos de cada países que se visita, al igual que todos los equipos y el resto de personas".

Masi dice que Roberts dio positivo independientemente de Van der Merwe antes de la carrera de Istanbul Park y, por lo tanto, no tuvo que hacer cuarentena como medida de precaución.

"Si uno diera positivo y el otro negativo, habría estado en Turquía. Pero desgraciadamente ambos dieron positivo".

"Lo único que se puede suponer es que, obviamente, pasaron mucho tiempo juntos en el coche en Rusia".

Van der Merwe y Roberts fueron reemplazados en Turquía por el equipo médico de la Fórmula E con el Dr. Bruno Franceschini y el piloto Bruno Correia.

Masi dijo que en la era COVID, la FIA ha estado siempre preparada para reemplazar a las personas clave de la F1 con sus equivalentes de otros campeonatos importantes.

"Lo bueno es haber hablado tanto con Alan como con Ian varias veces durante el fin de semana y saber que están relativamente bien, y que ambos han estado disponibles todo el fin de semana al otro lado del teléfono y como fuera necesario para ayudar al Dr. Bruno y a Bruno en su aclimatación a este mundo".

"En general, somos muy afortunados de que en todos los campeonatos de la FIA, todos los directores de carrera hablemos con mucha regularidad".

"Eduardo Freitas, que es el director de carrera del WEC, hizo de secretario de F1 en la carrera en Portimao, y Scott Elkins y Niels Wittich, que son el director de carrera de la Fórmula E y su asistente, han estado en varios eventos como asistentes míos".

"Así que todos trabajamos juntos en realidad, es algo normal. Y lo mismo ocurre con los médicos. Bruno Correia ha sido uno de nuestros consejeros de pilotos en F2 y F3 este año".

"Así que efectivamente, la familia es amplia, y fue genial para ambos estar disponibles con poca antelación".

"Siempre son nuestra primera opción alternativa en el caso de que suceda algo así, algo que obviamente ninguno de nosotros desea".

