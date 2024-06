Las piedras en su tejado que la FIA tira con el permiso a Mercedes y Antonelli

"La FIA ha estado perfeccionando la pirámide de monoplazas", fueron las palabras del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en marzo de 2018, en su antigua condición de presidente de la Comisión de Monoplazas del organismo rector.

Pero entonces estaba claro que, de hecho, el panorama de los monoplazas junior se estaba rediseñando por completo. Y la pirámide fue sustituida por una escalera.

Los que se proponen llegar a la F1 siguen partiendo del karting, pero el siguiente paso actualmente es una base de campeonatos de Fórmula 4. Éstos se aprietan rápidamente en un peldaño mucho más estrecho de la Fórmula 3 (Fórmula Regional, de la que el campeonato europeo es el que más vale en términos de puntos de superlicencia). La Fórmula 3 de la FIA es el siguiente escalón de la F1.

A continuación viene la categoría de Fórmula 2, también gestionada por la propia F1, y luego la Fórmula 1. O eso dice la teoría.

Porque tras la noticia de que la FIA ha modificado el Apéndice L de su Código Deportivo Internacional, lo que significa que el joven piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli podrá debutar en la F1 antes de cumplir los 18 años en agosto, la escena de los monoplazas júnior debe verse de otra manera.

Hay que considerar dos aspectos. El primer argumento plantea cómo cinco años después de que el campeonato europeo de Fórmula 3, que apoyaba al DTM, se fusionara con la GP3, los resultados de la decisión de racionalizar las categorías júnior por fin se ponen de manifiesto de forma clara.

La F3 se creó cuando se fusionaron la GP3 y el campeonato europeo de Fórmula 3

La proliferación de categorías de especificaciones a nivel junior -recordemos que la F3 europea contaba con motores Mercedes y Volkswagen que implicaban desarrollo y cargas aerodinámicas más altas que ponían a prueba a los pilotos antes de tiempo- significa que ahora hay menos marcas evaluando directamente a los potenciales pilotos en su camino hacia la cima. Hoy en día, no es raro que algunos pilotos júnior paguen para estar en las listas de los equipos de F1.

Además, como me dijo un director técnico de un equipo de F1 esta semana, como Tatuus y Dallara suministran prácticamente casi todos los monoplazas junior en la actualidad, los pilotos (y los jóvenes ingenieros) se están perdiendo el desarrollo de las habilidades que en épocas pasadas venían de la adaptación a coches fabricados por diferentes proveedores.

Por ejemplo, Ralt, March, Lola, Reynard, etc. Cuando esas marcas prosperaban en el automovilismo, los pilotos con talento también podían negociar mejores acuerdos porque el constructor quería utilizar su éxito en las categorías junior como publicidad para vender más coches. Hoy en día, las máquinas cuestan lo que cuestan.

La generalización de los campeonatos con especificaciones concretas se explica perfectamente en la lógica moderna de reducción de costes. Un buen objetivo, aunque en cierto modo en desacuerdo con el lugar que ocupa el automovilismo como patio de recreo de las élites, con presupuestos desorbidatos.

Pero la campaña de reducción de costes también perjudica a los jóvenes pilotos. En las categorías inferiores más visibles, la F3 y la F2, se suelen exigir presupuestos de dos años a los pilotos que suben de categoría. Sólo después de ese periodo pueden acumular algo parecido a los niveles de experiencia del pasado. Eso favorece a los pilotos con patrocinadores adinerados.

Los dos últimos campeones de F2 (Felipe Drugovich y Theo Pourchaire) estaban en su tercera temporada en la categoría cuando se hicieron con el título.

Por otro lado, algunos expertos del paddock de la F2 y la F3 comparten la opinión de que los costes son de una magnitud diferente a los que había cuando existían múltiples vías de acceso a la F1 en las generaciones anteriores.

La reducción del tiempo en pista que conlleva el camino estipulado esencialmente por la FIA es un factor contextualizado en el impresionante ascenso de Oscar Piastri, de McLaren, objeto de una despiadada lucha de poder por sus servicios entre su actual equipo y Alpine en 2022.

El hecho de que Piastri lograra alzarse consecutivamente como novato con los títulos de F3 y F2 demuestra que los grandes talentos aún pueden imponerse y que, en los años posteriores, esos dos campeonatos sólo han tenido parrillas más débiles en general, lo que ha permitido a los más experimentados terminar más tranquilamente la escalada.

Para algunos, el hecho de que Drugovich y Pourchaire no lleguen a la F1 importa poco cuando pilotos del calibre de Fernando Alonso conservan sus asientos pasados los 40 años, cuando en épocas anteriores esos genios tan brillantes ya habrían dado un paso a un lado a estas alturas de sus vidas.

Pero si la progresión de los campeones de F2-F1 es la métrica para evaluar la salud general de la escena actual de los monoplazas júnior -y muchos argumentarían que no debería ser así-, entonces hay algo más que mueve los hilos del fondo.

Al cambiar las reglas para permitir pilotos de F1 menores de 18 años a su "entera discreción", la FIA ha hecho una mala jugada. Se trata simplemente de una lógica errónea.

Habiendo alterado el sistema de puntos de superlicencia a su formato actual en 2015 y adoptado la regla que significa que los pilotos de F1 normalmente deben tener 18 años (y haber completado al menos el 80% de dos temporadas completas en una serie de monoplazas) a raíz del rápido ascenso de Max Verstappen a la F1, la FIA forjó la estrecha escalada.

En 2022, todo eso significó que la estrella de IndyCar Colton Herta no pudiera llegar a la F1 con el respaldo de Red Bull. En realidad, la FIA hizo bien en mantenerse firme en ese caso. ¿Por qué tener el requisito de 40 puntos de superliencia, que Herta no tenía, si no se va a hacer cumplir?

Pero ahora ocurre lo contrario con la medida discrecional de permitir la entrada de jóvenes de 17 años en la F1 con el caso Antonelli de fondo. La FIA, que no respondió cuando Motorsport.com le pidió información para este artículo, acaba de socavar desconcertantemente sus propias reglas.

Unas reglas que el propio Verstappen demostró de inmediato que estaban mal concebidas. Se habían introducido para evitar que pilotos jóvenes e inexpertos entraran en la F1 y pudieran provocar estragos al correr por encima de sus posibilidades. La historia de Verstappen demostró lo equivocado que estaba ese temor y, por lo tanto, lo innecesarias que se volvieron las normas.

No ha habido un exceso de pilotos intentando dar un salto tan grande en las categorías, hasta el esperado caso de Antonelli y aquí hay que reconocer cuánto poder tienen los equipos de F1 detrás de este juego.

Los pilotos que llegaron a tiempo completo a la F1 desde 2021, Piastri aparte, fueron Guanyu Zhou y Logan Sargeant. Sus ascensos tuvieron mucho más que ver con las exigencias económicas, fuera de la pista, de Sauber y Williams, respectivamente. Nyck de Vries llegó en medio de los despiadados pasos en falso del programa junior de Red Bull y fue tratado tan salvajemente que debe ser considerado un caso especial.

Ahora, aún no se sabe exactamente cuántos peldaños de la escalera podría saltarse Antonelli en su ascenso como joven aspirante a la legendaria corona de Verstappen. Pero parece cas seguro su ascenso a la F1 para 2025.

Sin embargo, mientras se desvanece la esperanza de Mercedes de que precisamente Verstappen se canse de Red Bull, todavía no está claro si colocarán a Antonelli en un equipo más pequeño para aprender, como en Williams a lo George Russell. Parece más probable un paso directo a la cima con Mercedes desde el famoso escalón de la F2 que Verstappen se saltó.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, había aparentemente descartado la idea de que Antonelli obtuviera experiencia en F1 en 2024, posiblemente en lugar de Sargeant en Williams, como se rumoreó cuando llegó ronda de Miami en mayo. Eso es lo que hace que el reciente cambio de reglas de la FIA sea aún más incomprensible.

Antonelli parece dispuesto a unirse a Mercedes como sustituto de Lewis Hamilton en 2025

Antonelli dará el salto tarde o temprano. Se espera que también lo haga su compañero de equipo en la F2 en Prema Racing, Ollie Bearman. En su caso, el director del equipo Haas F1 Team, Ayao Komatsu, se complace en decir que sus resultados en los FP1 de F1 (que repetirá con el VF-24 de Nico Hulkenberg en Barcelona este viernes) tienen "más peso" que los resultados que consiga en F2.

Esas posiciones sin duda socavan la escalera de los monoplazas junior en general y los peldaños superiores de la misma en particular. También muestran la verdadera magnitud del poder que poseen los equipos de F1, si están dispuestos a utilizarlo, a hacer grandes a los pilotos.

Todos los capítulos de este embrollo épico, a menudo innecesariamente lleno de exposiciones, acumulan presión sobre Antonelli.

Antonelli ha impresionado a su equipo Prema con su habilidad para dejar de lado la hipérbole y centrarse en aprender los entresijos de la F2, a pesar de las dificultades del equipo en el inicio de la temporada con el nuevo coche de la categoría.

Debute o no en la F1 antes de cumplir los 18 años, suba en 2024 o en 2025, toda esa atención aviva inevitablemente las llamas de la expectación. Por eso este año se están controlando tanto las apariciones de Antonelli en los medios.

Verstappen cargó con todo de forma brillante, incluso esgrimiendo el empuje de sus habilidades con una eficiencia brutal cuando se supo lo bueno que era al más alto nivel, tras haber demostrado que los cambios en las reglas de la F1 eran una locura.

Una década después, ¿lo repetirá o caerá Antonelli?