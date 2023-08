Oscar Piastri parecía abocado a tener una temporada de debut discreta con McLaren F1, ya que su equipo no cumplió sus objetivos de desarrollo para su coche de este 2023 y empezó la temporada con el pie izquierdo.

Las deficiencias del MCL60 sólo permitieron al australiano sumar cinco puntos en las nueve primeras carreras, mientras que su experimentado compañero de equipo, Lando Norris, tampoco consiguió sacarle resultados a una máquina relativamente ineficiente y difícil de pilotar.

Pero la especificación B del coche, que McLaren puso en marcha en verano, en las últimas carreras antes del parón, cambió las tornas para el equipo y también permitió a ambos pilotos acaparar titulares. Norris consiguió dos segundos puestos en Gran Bretaña y Hungría que llevaron al equipo a la quinta posición del Mundial de Constructores, mientras que Piastri también logró su primer tercer puesto en la Fórmula 1, en la carrera al sprint del sábado del Gran Premio de Bélgica.

Haciendo balance de su primera mitad de temporada en la categoría, el australiano admitió que su resultado en Spa-Francorchamps "era un sueño bastante lejano" a principios de año.

"Creo que antes de la temporada pensábamos que podría ser posible en las circunstancias adecuadas, quizá con algunos coches que no acabaran [las carreras]", dijo Piastri. "Por supuesto, una vez empezada la temporada, era un sueño bastante lejano que fuéramos capaces de competir por los tres primeros puestos. Y ahora estar aquí de forma constante durante los tres últimos fines de semana es bastante notable".

"Ha sido increíble para mí, por supuesto. Siempre es una buena motivación cuando sabes que puedes hacer un buen trabajo, que el coche está ahí para acabar entre los tres primeros", añadió Piastri.

Pero el 'rookie' nacido en Melbourne no se deja llevar por su primer éxito en el Gran Circo y dice que su gran fin de semana en Bélgica no cambia el hecho de que tiene un largo camino por recorrer para extraer el máximo rendimiento tanto del coche como de sí mismo.

"No creo que cambie mucho lo que intento hacer", explicó. "Siempre intento sacar lo mejor de mí mismo. Aún me queda mucho por aprender y tengo que ponerme al día con algunas cosas, así que desde ese punto de vista, no cambia demasiado. Pero cuando puedes irte con un trofeo o una placa en la sprint, es genial. Así que sí, espero que podamos conseguir algunos más [trofeos] y seguir avanzando".

Además, Piastri también se mostró satisfecho con la progresión en su temporada de debut, aunque admitió que no cometer errores es una prioridad que debía abordar. "Estoy muy contento donde estoy, creo que mi temporada ha sido bastante buena en su mayor parte", respondió el piloto de 22 años cuando se le pidió que valorara sus primeros seis meses en la F1.

"Creo que definitivamente ha habido algunos errores, o momentos que me gustaría haber tenido de nuevo [en el sentido de repetir bien], pero en retrospectiva, es muy fácil decir ese tipo de cosas. Estoy contento con mi pilotaje, [pero] todavía hay mucho que mejorar y que aprender. Tengo un compañero de equipo muy fuerte del que aprender y que, por el mero hecho de ser una referencia, me ayuda mucho a recuperar la velocidad, así que sí, estoy contento donde estoy", finalizó.