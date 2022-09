Piastri revela qué dorsal usará en la F1 2023 con McLaren

Cargar el reproductor de audio

La 'Silly Season' de la temporada 2022 de Fórmula 1 comenzó con la noticia de la retirada de Sebastian Vettel, quien iba a dejar el hueco para que Fernando Alonso se uniera a Aston Martin y, al mismo tiempo, dejara a Alpine en busca de un sustituto para el bicampeón español. Ahí fue cuando apareció el nombre de Oscar Piastri, quien había pasado todo un año en el banquillo esperando su oportunidad después de coronarse con autoridad en la Fórmula 2.

A pesar de que los de Enstone confirmaron su fichaje, el australiano desmintió que estaría con ellos en la próxima campaña, y después de una lucha legal por los servicios del joven de Melbourne entre McLaren y Alpine, la Junta de Reconocimiento de Contratos llevó a la conclusión de que el único acuerdo válido era el de los de Woking.

Así pues, Piastri se sentará al lado de Lando Norris en el monoplaza papaya, pero antes de subirse por primera vez a un coche de los británicos, el australiano reveló el dorsal que usará en 2023, cuando supla a su compatriota, Daniel Ricciardo.

En el podcast que lanzó el Gran Premio de Australia en su página web, el vigente campeón de la Fórmula 2 dijo: "El 81 era el número que tenía en el karting. La historia de cómo conseguí el 81 no es especialmente interesante, pero la explicaré de todos modos".

"Básicamente, cuando hice mi primera carrera, tuve que elegir un dorsal y en la tienda de karts a la que fui solo tenía números 1 en stock. Tenía que ser un número de una o dos cifras y obviamente no podía ser el número 1 por razones obvias, así que en realidad tenía el número 11, durante mis primeras carreras", aseguró Piastri.

"Después, nos inscribimos, creo que fue en los campeonatos estatales de Victoria, y alguien ya se había apuntado con el número 11, así que no sé en qué me inspiré para elegir el 81, pero cambié el primero por el número 8, y desde entonces se me quedó", concluyó el siguiente debutante en el Gran Circo.

