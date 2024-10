Piastri, sobre Red Bull: "No es sobrepasar el límite, es romperlo"

El piloto australiano aseguró que si algún equipo estuvo utilizando un dispositivo para modificar la altura de la quilla en condiciones de parc fermé, entonces sería una clara violación de las reglas técnicas de la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Estados Unidos 2024 se conoció que una escudería estaba utilizando un sistema para alterar su monoplaza, y poco después, Red Bull admitió que eran ellos.

Aunque el componente en sí no es ilegal, ya que todas las escuderías tienen forma de ajustar la altura de esa sección, surgieron sospechas de que los austriacos podrían haberlo usado cuando estaba el parc fermé en vigor, lo que no estaría permitido. Esa idea la negaron, y la federación internacional dejó claro que no tienen constancia de que ningún competidor lo empleara al margen de la normativa.

Sin embargo, en lo que es una pelea en la que cualquier detalle puede decidir el título, Oscar Piastri hizo hincapié en su pensamiento de que tal acción no era un caso en el que explotaran la zona gris del reglamento: "Estamos sobrepasando los límites del reglamento técnico. Todo el mundo lo hace, pero, por lo que he oído y me han dicho, algo así no es sobrepasar los límites, claramente son romperlos".

"No he oído en qué coche está, o si está en algún monoplaza, y están los rumores al respecto, pero si es algo que se está utilizando, está claro que no ha sobrepasado los límites", afirmó. "Ha salido de la zona gris y ha entrado en una zona negra".

El australiano indicó que deberían hacer preguntas sobre su rival si hubiera un cambio notable en su rendimiento en comparación con las últimas carreras, al igual que McLaren se puso en el punto de mira por el 'mini-DRS': "Si hay una gran diferencia en el rendimiento, entonces habrá algunas preguntas, pero, si no lo es, no se sabe. Nuestro 'mini-DRS' era legal, aunque hemos tenido que hacer algunos cambios, no es revolucionario para el coche, veremos si tiene algún impacto".

