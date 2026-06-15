Por qué para Piastri el podio devuelto a Gasly es un precedente peligroso

La anulación de las sanciones impuestas a Pierre Gasly en Montecarlo, gracias a las que ha recuperado el podio conseguido en pista, corre el riesgo de abrir una auténtica caja de Pandora. En Mercedes ya han hecho saber que están valorando posibles acciones legales, aunque las posibilidades parecen muy reducidas. De hecho, Toto Wolff ha aclarado que el objetivo no sería cuestionar el resultado de Gasly, sino averiguar si existe alguna forma de proteger a George Russell tras lo ocurrido en el GP de Mónaco.

Sin embargo, el margen de maniobra parece reducido: la segunda penalización del británico se deriva de no haber cumplido la primera y, aunque está relacionada con el error de la FOM, se debe en última instancia a un fallo de Mercedes en la parada en boxes. Además, no existe un mecanismo retroactivo que permita anular una penalización sin haber presentado al menos una solicitud de revisión dentro del plazo estipulado.

Sin embargo, la situación es diferente para otros equipos. De hecho, McLaren y Red Bull han notificado su intención de presentar un recurso contra la solicitud de revisión de Alpine. Eso no significa que los equipos de Woking y Milton Keynes hayan iniciado un recurso, sino solo que han formalizado su intención, para así aprovechar las horas concedidas por el reglamento y evaluar con calma cómo proceder.

Sin embargo, tras la clasificación de Barcelona, Andrea Stella, director de McLaren, explicó que la intención es precisamente presentar formalmente el recurso: "La situación en la que los coches que recibieron una penalización la cumplieron en carrera, otros no lo hicieron, y luego nos encontramos en una situación en la que a algunos de los coches que no la cumplieron se les revoca la penalización, es un caso realmente difícil".

"Ya hemos presentado una notificación de intención de apelación. Aprovecharemos el tiempo de que disponemos y confirmaremos o no dicha intención. Por ahora, preferiría evitar hacer más comentarios, salvo para decir que se trata de un caso muy complejo y que consideramos oportuno valorar la posibilidad de presentar un recurso", dijo Stella.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Erik Junius

Sin embargo, el director del equipo no es el único que se ha pronunciado sobre el asunto. Al término de la sesión de clasificación, Oscar Piastri también habló de ello, mostrándose "conmocionado" por la decisión de los comisarios de devolver el podio a Gasly, mientras que él y otros pilotos habían sido sancionados por exceso de velocidad en el pitlane.

Piastri, en concreto, había realizado una parada en boxes extra para cumplir la sanción, y fue precisamente por eso por lo que cayó detrás de Gasly. El hecho de que al francés se le anularan las sanciones solo por no haberlas cumplido, mientras que McLaren siguió el procedimiento estándar pagando un precio deportivo que ahora ya no se puede anular, dejó al australiano "perplejo".

Para McLaren y Red Bull, sin embargo, la situación es diferente a la de Mercedes. Su objetivo no es anular las sanciones impuestas a sus pilotos, sino intervenir para cuestionar el podio de Gasly, alegando que el proceso de medición se mantuvo constante durante todo el fin de semana.

Por un lado, es cierto que solo el equipo de Enstone tuvo la astucia de presentar una solicitud de revisión, pero, por otro lado, cabe destacar que los demás equipos sí se habían fiado de la valoración de la FIA, entre otras cosas porque durante ese fin de semana no habían surgido anomalías anteriormente.

La cuestión, en realidad, no es tanto privar a Gasly del podio, sino evitar que se cree un precedente peligroso de cara al futuro, capaz de abrir la puerta a continuas solicitudes de revisión. Es precisamente lo que la FIA quiere evitar, hasta el punto de que en los últimos años ha modificado varias veces las normas para limitarlas.

"Estoy realmente asombrado por esta decisión. Cuando otras personas han sido penalizadas por lo mismo y han cumplido la sanción en carrera, me parece asombroso que se puedan cambiar una sola penalización, sabiendo que al menos otras cinco o seis carreras se han visto afectadas por ello. Yo, obviamente, he perdido la posición, pero solo puedo imaginar cómo se siente George. No podía creer lo que veían mis ojos", dijo Piastri tras la clasificación de Barcelona.

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Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Yo perdí la posición con Pierre porque cumplí la penalización. Técnicamente debería estar en la tercera posición, pero entonces, también, técnicamente, George estaría en ese podio. Todo este asunto es ahora un caos. Es un buen lío en el que se han metido".

"No sé cómo van a salir de esto, porque ahora el precedente que se crea es: no cumplas la penalización, ve a los tribunales, espera probablemente unos días a que se decida el resultado de la carrera, y ¿a quién demonios le apetece correr así? 'Perplejo' es la palabra que usaría", añadió el australiano.

Red Bull también se ha visto afectada por la medida, ya que Isack Hadjar ha bajado del tercer al cuarto puesto, perdiendo su primer podio con Red Bull a favor de Gasly.

"Estamos un poco confundidos porque, a fin de cuentas, hablamos de sanciones inapelables, y te ves compitiendo contra coches que reciben sanciones inapelables, adaptando en consecuencia también tu conducta en carrera", declaró Laurent Mekies al explicar su punto de vista sobre el asunto, hasta tal punto de que fue uno de los equipos que durante la audiencia se opuso a la anulación de las sanciones de Gasly.

"Algunos coches efectivamente cumplieron las sanciones. Creo que, independientemente de lo que pensemos como equipo y del hecho de que defendamos nuestras posiciones competitivas, es muy importante para los aficionados que en el futuro haya la debida claridad sobre el resultado de la carrera en el mismo momento en que esta termina", concluyó el director del equipo de las bebidas energéticas de la Fórmula 1.