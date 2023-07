Piastri da su versión del toque con Sainz que arruinó su GP de Bélgica

La carrera del GP de Bélgica 2023 de Fórmula 1 duró muy poco para Piastri y Sainz, que se tocaron en la primera curva mientras luchaban junto a Lewis Hamilton por la tercera posición. El de McLaren abandonó al instante, y el Ferrari quedó también muy dañado, lo que acabó provocando también la retirada del madrileño.

Mientras Carlos Sainz considera que Piastri intentó una jugada un poco "optimista" y que debería haber levantado, el australiano cree que ha sido un incidente de carrera: "Creo que ha sido un incidente de primera vuelta, curva 1. He hecho una buena salida y he colocado el morro de mi coche a su lado, pero cuando hemos llegado a la zona de frenada, Carlos se ha ido un poco a la derecha y ha bloqueado, y yo también he tenido que intentar esquivarle un poco. Desde ahí hasta el vértice, mis opciones eran bastante limitadas".

Los comisarios ni siquiera investigaron el incidente, y Piastri continuó: "Creo que pensándolo ahora, ambos podríamos haber hecho las cosas un poco diferentes".

Aun así, Piastri tampoco culpa a Sainz: "Es una curva 1 muy cerrada, Carlos tampoco tenía muchas opciones desde donde estaba Lewis, así que es una pena".

Sobre esa frase de que ambos podrían haber hecho las cosas de otra manera, y cuando Motorsport.com le pidió explicarlo, dijo: "Creo que desde el punto de vista de Carlos, el movimiento hacia la derecha me sorprendió un poco. En cuanto a mí, creo que a partir de ahí estaba bastante limitado, quizás podría haber frenado un poco más tarde y haberme colocado más al lado, pero es muy fácil decirlo a posteriori. Creo que una vez que estaba en esa posición era bastante difícil avanzar o retroceder, y estaba un poco atascado. Intenté hacerlo lo mejor que pude desde esa posición, pero no había mucho que pudiera hacer".

Repasando los daños que provocaron su abandono, Piastri dijo que era algo relacionado con la dirección: "Además creo que tuve un pinchazo en una rueda delantera, y creo que la parte delantera derecha también estaba rota. Subí Eau Rouge con unos 180 grados de bloqueo en el volante y seguía recto, así que algo estaba claramente roto".

Subiendo en esas condiciones por la mítica Eau Rouge mientras el pelotón se acercaba por detrás a gran velocidad, Piastri dijo: "No fue divertido, eso seguro. Creo que tuve bastante suerte de que todo el mundo me adelantara antes de Eau Rouge y luego, por la forma en que iba la dirección, me las arreglé para llegar al lado izquierdo de la pista antes de la parte inferior de Eau Rouge, así que a partir de ahí todo fue bien, sólo traté de mantenerme lo más a la izquierda posible. Pero sí, no es muy divertido ir por una recta ligeramente curva cuando no puedes girar".

El abandono de Piastri llega solo un día después de haber sido segundo en la clasificación sprint, y luego también segundo en la carrera sprint, en la que llegó a ser líder. Respecto a los altibajos de este fin de semana en el circuito Spa-Francorchamps, comentó: "Sigo sacando mucha confianza de ello. Creo que nuestro ritmo de clasificación ha sido muy bueno, especialmente en estas condiciones tan complicadas. Estoy muy contento con mi pilotaje y con el ritmo que he tenido, así que, obviamente, mi primera clasificación entre los tres primeros ayer fue un gran logro. Hoy es una pena que haya terminado tan pronto la carrera".

"De todas formas, no sé qué habría sido posible con nuestro ritmo de hoy. Me quedo con lo positivo, han sido seis meses muy ajetreados, mucho más que cualquier otro semestre de mi vida, así que voy a disfrutar de un par de semanas para resetear y repasar lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo y espero que podamos atacar la segunda mitad de la temporada".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se preparan para liderar la salida. 1 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 2 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 3 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 4 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 5 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la salida. 6 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, chocan en la salida 7 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 8 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 9 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 10 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 11 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 12 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Alex Albon, Williams FW45, George Russell, Mercedes F1 W14 13 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 14 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523 15 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 16 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, el resto de los participantes en la vuelta de formación. 17 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 18 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 19 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 20 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, hace una parada en boxes 21 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en boxes 22 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 23 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 24 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, chocan en la salida 25 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 26 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, lucha con Nico Hulkenberg, Haas VF-23 27 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 28 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 29 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 30 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 31 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 32 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60 33 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 34 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 35 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 36 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 37 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 38 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 39 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 40 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 41 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 42 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 43 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 44 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 45 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 46 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 47 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 48 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 49 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 50 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 51 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 52 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 53 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 54 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 55 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 56 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 57 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 58 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 59 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 60 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 61 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 62 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 63 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG 64 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG 65 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 66 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 67 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 68 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 69 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 70 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 71 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 72 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 73 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 74 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 75 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, sale de su box tras una parada 76 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la salida. 77 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG 78 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, chocan al inicio de la carrera 79 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ingenieros trabajando en el garaje de Haas F1 80 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 81 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images