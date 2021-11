Alpine anunció la semana pasada que el líder del campeonato de Fórmula 2, Piastri, se convertiría en su piloto de reserva a tiempo completo para la próxima temporada después de ver a su compañero de academia, Guanyu Zhou, obtener el último asiento en la parrilla en Alfa Romeo.

Oscar Piastri, que lidera el campeonato con 36 puntos de ventaja sobre Zhou, había sido vinculado al asiento de Alfa Romeo, pero reconoció que personalmente no tuvo conversaciones con el equipo.

"No sé si mi gestión se hizo o no, para ser sincero", dijo Piastri. “Yo, personalmente, no tuve ninguna conversación con nadie en Alfa Romeo".

"Sabía desde el principio que era una posibilidad muy remota, así que sí, nunca estuve realmente seguro de que eso iba a suceder".

Zhou pasará a la Fórmula 1 después de tres años en F2, convirtiéndose en el compañero de equipo de Valtteri Bottas como parte de una alineación completamente nueva en Alfa Romeo.

Piastri pasará una temporada entera sin un programa de carreras después de descartar un regreso a F2 luego de su campaña como rookie. Alpine tiene un programa de pruebas "extenso" planeado para el piloto australiano, que parece estará presente en algunas sesiones de FP1 en 2022.

Piastri aseguró que si bien "le hubiera encantado estar en la parrilla de F1", estaba contento de poder permanecer en la familia de Alpine.

"Siendo realistas, como dije, siempre iba a ser complicado llegar a un acuerdo", dijo Piastri.

"Incluso si hubiera sucedido, no sé qué tan bien o qué tan fácil hubiera sido resolverlo. Obviamente, Alpine me ha ayudado mucho en los últimos dos años y ha contribuido mucho a mis carreras, y quería seguir siendo fiel a ellos".

"Si el asiento de Alfa Romeo hubiese sido una oportunidad más realista, ¿quién sabe si los enlaces (con Alpine) habrían podido seguir? Habría sido complicado intentar buscar una solución a eso".

"Por supuesto que me hubiera encantado estar en la parrilla, pero la verdad es que no estoy decepcionado con el resultado final de todo".

El cambio de Zhou a Alfa Romeo deja a Piastri como el miembro más veterano de la academia de Alpine, lo que reconoció como una noticia positiva para sus futuras perspectivas en la Fórmula 1.

"Creo que en un gran equipo como Alpine, que obviamente también es un fabricante, me gustaría pensar que el aspecto financiero no será un factor tan importante en el futuro", dijo Piastri.

"Así que en los próximos años, no sé qué papel habría jugado. Pero supongo que es bueno de alguna manera tener a Zhou fuera de escena un poco ", concluyó el joven piloto australiano.