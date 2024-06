Piastri no puede explicar la diferencia con Norris en España F1

"Fue difícil desde la primera vuelta del viernes y no mejoró mucho durante el fin de semana". Así describía Oscar Piastri su GP de España 2024, donde remontó desde la novena posición de la parrilla hasta el séptimo puesto final, mientras que su compañero de equipo Lando Norris se quedó a sólo 2.2 segundos de la victoria.

Pero, ¿cómo se explican las diferentes actuaciones de los pilotos de McLaren? El joven australiano todavía no tiene la respuesta. Sólo tiene "algunas pistas" de por qué no igualó el ritmo de Norris en Barcelona. Sin embargo, eso tampoco ofrece una imagen "100% concluyente". En su opinión, sólo durante la segunda mitad de la carrera se sintió mejor y fue "un poco más positiva".

Piastri reconoció que él y McLaren habían probado "muchas cosas" del viernes al domingo, y él mismo también había intentado hacer cambios. Eso "explica" el comportamiento de su MCL38 en algunas curvas, pero no en otras. Por lo tanto, "simplemente no tenía mucha confianza" con el coche y se enfrentaba a un enigma: sufrir tanto con su monoplaza era "la primera vez que me pasa en F1".

Nunca antes había tenido una "batalla tan constante" con su coche. "Simplemente no funcionó nada", dijo Piastri. "En los últimos cuatro o cinco fines de semana, empezamos muy bien y siempre hemos mejorado a partir de ahí. Eso no ha sido así este fin de semana, por lo que sea. Y cuando tenía la sensación de que había hecho una buena vuelta, el tiempo no estaba ahí", explicó.

El año pasado, los domingos habían sido más duros que los sábados para el piloto de McLaren porque aún no tenía bajo control el tema del desgaste de los neumáticos en la Fórmula 1 y demás. Este año, se sentía mejor que nunca en carrera, pero admitió que todo fue "un poco inusual" en comparación el desarrollo del fin de semana de Norris.

El británico consiguió la pole position en Barcelona por un estrechísimo margen y acabó segundo en la carrera a sólo 2,2 segundos de Max Verstappen. Aunque eso no le ayuda en lo personal, Piastri cree que estos resultados son "motivadores para el equipo", sobre todo porque Norris ha confirmado una cierta tendencia al alza que es muy prometedora.

Por eso también afrontó la carrera con "cierto optimismo", explicó Piastri. "El objetivo era quizás poder luchar con Mercedes y Ferrari, siempre y cuando pudiéramos adelantar a los Alpine lo suficientemente pronto. Pero no adelanté a Gasly tan rápido como hubiese querido". Y debido a ello , al final, el piloto australiano sólo pudo ser séptimo, a casi 30 segundos de su compañero de equipo.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, hace un pitstop Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

