Hamilton: "El Ferrari va muy bien en las curvas, solo nos falta potencia"

Toto Wolff explica la ventaja de Mercedes F1 en la qualy sprint de China

Leclerc: "Mercedes da un salto con el motor en clasificación que a nosotros nos falta"

WRC Kenia: Solberg lidera con cautela y Ogier recupera terreno

A qué hora es la carrera sprint de F1 en China, cómo verla y más

La superioridad de Mercedes en China es "impresionante", dice Piastri

Russell, emocionado con su Mercedes: "Se notaba que iba muy rápido"

Declaraciones
Fórmula 1 GP de China

La superioridad de Mercedes en China es "impresionante", dice Piastri

Mercedes volvió a conseguir un doblete en la clasificación para la carrera al sprint del GP de China 2026 de la F1, con Norris tercero a más de medio segundo.

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, piloto de McLaren, dijo que la superioridad de Mercedes era "bastante impresionante" después de que las flechas de plata consiguieran otro doblete en la clasificación 2026 de la Fórmula 1 para la carrera al sprint del Gran Premio de China. 

Mercedes es el equipo que mejor lo ha hecho con este último cambio de reglamento, ya que en el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada el pasado fin de semana, consiguió un doblete tanto en la clasificación como en la carrera. Y esa racha continuó en Shanghái, con George Russell siendo el más rápido por delante de Andrea Kimi Antonelli en la clasificación al sprint, seguido por Lando Norris.

El actual campeón del mundo se quedó a 0,621 segundos de la pole, por delante del cuarto clasificado, Lewis Hamilton y de su compañero de equipo Oscar Piastri en la quinta posición.

El australiano dijo: "Ha estado razonable. Creo que el salto en agarre entre los medios y los blandos ha sido bastante grande. Pero sí, obviamente la diferencia con Mercedes es bastante impresionante".

"Así que hay algunas cosas en las que tenemos que trabajar. Creo que el coche se comportó bastante bien. Fue una vuelta bastante decente. No creo que quedara mucho más por sacar", añadió.

Crónica de la clasificación sprint y parrilla:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Esas opiniones fueron compartidas por el jefe de su equipo McLaren, Andrea Stella, que se mostró más impresionado por su lucha con Ferrari.

"Hay algunos indicios de mejora", dijo Stella. "Diría que, sobre todo, en la forma en que entendemos cómo utilizar la unidad de potencia, hubo menos variabilidad en la primera sesión de entrenamientos y más claridad en cuanto a cómo la utilizamos durante la clasificación".

"Esto se tradujo en mejores tiempos por vuelta, lo que nos permitió clasificarnos detrás de Mercedes, que por el momento está fuera de nuestro alcance", aseguró. "Pero es bueno ver que McLaren puede luchar por la segunda posición junto con Ferrari, una buena posición de salida con Oscar y Lando, ambos pilotaron muy bien y es una buena situación para la carrera de mañana".

Lando Norris también se mostró de acuerdo con su compañero y su jefe de equipo, ya que considera que Mercedes es inalcanzable y haber batido a Ferrari es una gran noticia tras lo visto en Australia.

"La tercera posición es lo mejor que podemos hacer por el momento", dijo Norris. "De hecho, estoy muy contento de haber superado a los dos Ferrari hoy, porque parecían bastante rápidos durante todo el día".

"Buena posición para mañana. Sin duda, las cosas han ido mejor este fin de semana, simplemente porque la pista es mucho más sencilla desde ese punto de vista, desde el punto de vista del motor".

"Así que todos se han alineado un poco más, pero sin duda hemos sacado un buen partido al final y ha estado reñido. Una buena vuelta me ha colocado en una buena posición", concluyó.

