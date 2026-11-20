Declaraciones
Fórmula 1 GP de Las Vegas
Piastri estrena la mejora del motor Mercedes en Las Vegas: "Buenas sensaciones"
Piastri probó el nuevo motor y turbo de Mercedes en su McLaren bajo la lluvia del viernes en el GP de Las Vegas 2026 de F1 y se mostró optimista.
Juanjo Sáez
Editado: 20 nov 2026, 9:31
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Alex Pantling / Getty Images
Oscar Piastri aprovechó los complicados Libres 2 del Gran Premio de Las Vegas 2026 para probar las nuevas piezas introducidas en su unidad de potencia Mercedes, aunque las complicadas condiciones meteorológicas impidieron sacar conclusiones claras sobre su rendimiento en la pista.
El australiano terminó la sesión con sensaciones positivas y confía en que la mejora del motor se confirme cuando la pista esté seca.
"Está claro, no será demasiado relevante para el resto del fin de semana. Por mi parte, queríamos comprobar el nuevo motor que tenemos y también el nuevo turbo, así que parece que ha sido positivo poder rodar con ello".
"Creo que es una mejora. Obviamente, en estas condiciones es bastante complicado saber exactamente cómo es, pero las sensaciones han sido buenas. Así que sí, sinceramente espero que sea igual en seco", añadió.
El australiano reconoció que los entrenamientos en condiciones de mojado siempre permiten extraer alguna información, aunque buena parte de los datos recopilados difícilmente serán trasladables al resto del fin de semana.
"Siempre hay cosas que puedes aprender en condiciones como estas. Así que sigo pensando que ha sido útil, aunque quizá no lo sea tanto para los próximos días".
Relacionado:
Fórmula 1Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor
Por otro lado, Piastri afrontará la clasificación del sábado con una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida. McLaren tuvo que instalarle su quinto motor de combustión de la temporada tras un problema de fiabilidad.
Pese al castigo, el australiano no considera que deba cambiar su estrategia de clasificación. Cuanto más arriba consiga terminar, menor será el impacto de la penalización y más opciones tendrá de remontar en la carrera del domingo.
"Sí, son solo diez posiciones. Obviamente, cuanto más arriba pueda salir, pues mejor. Así que no cambia demasiado el enfoque para la clasificación", explicó.
Piastri también anticipó una Q3 interesante, en la que espera que los equipos tengan que gestionar las condiciones y sacar el máximo partido de sus respectivos coches.
"Creo que será una Q3 interesante, seguro. Así que, por mi parte, no cambia demasiado lo que tenía pensado hacer", concluyó el piloto australiano de McLaren en la Fórmula 1.
Por si te lo perdiste:
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Los pilotos, asustados por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Juanjo Sáez
Russell desconfía: "Aunque hayamos liderado, no hemos sido los más rápidos"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
2 h
Russell desconfía: "Aunque hayamos liderado, no hemos sido los más rápidos"
Alonso: "No se prevé lluvia para mañana, las cosas deberían ser más fáciles"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
3 h
Alonso: "No se prevé lluvia para mañana, las cosas deberían ser más fáciles"
Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
4 h
Russell lidera una FP2 sobre mojado en Las Vegas F1; Alonso, top 10
Más de
Oscar Piastri
Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 h
Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
3 h
A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Las Vegas y cómo verla
Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 h
Así vivimos los libres 1 y 2 del viernes del GP de Las Vegas de F1 2026
Más de
McLaren
Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
3 h
Cinco pilotos sancionados para la parrilla de Las Vegas F1 por cambios de motor
Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
3 h
Resumen y resultados de los libres del viernes en el GP de Las Vegas de F1 2026
La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
8 h
La lluvia deja unos insólitos Libres 1 de F1 en Las Vegas sin un solo tiempo
Últimas noticias
Piastri estrena la mejora del motor Mercedes en Las Vegas: "Buenas sensaciones"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
6 min
Piastri estrena la mejora del motor Mercedes en Las Vegas: "Buenas sensaciones"
Márquez no desmiente los rumores en torno a una posible retirada prematura
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
9 min
Márquez no desmiente los rumores en torno a una posible retirada prematura
Los pilotos, asustados por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
36 min
Los pilotos, asustados por la 'pista de hielo' de Las Vegas: "Daba miedo a 100 km/h"
Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
1 h
Cómo la F1 2026 ha neutralizado la "principal fortaleza" de Piastri
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse