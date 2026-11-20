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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Piastri estrena la mejora del motor Mercedes en Las Vegas: "Buenas sensaciones"

Piastri probó el nuevo motor y turbo de Mercedes en su McLaren bajo la lluvia del viernes en el GP de Las Vegas 2026 de F1 y se mostró optimista.

Juanjo Sáez

Editado: 20 nov 2026, 9:31

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Alex Pantling / Getty Images

Oscar Piastri aprovechó los complicados Libres 2 del Gran Premio de Las Vegas 2026 para probar las nuevas piezas introducidas en su unidad de potencia Mercedes, aunque las complicadas condiciones meteorológicas impidieron sacar conclusiones claras sobre su rendimiento en la pista.

El australiano terminó la sesión con sensaciones positivas y confía en que la mejora del motor se confirme cuando la pista esté seca.

"Está claro, no será demasiado relevante para el resto del fin de semana. Por mi parte, queríamos comprobar el nuevo motor que tenemos y también el nuevo turbo, así que parece que ha sido positivo poder rodar con ello".

"Creo que es una mejora. Obviamente, en estas condiciones es bastante complicado saber exactamente cómo es, pero las sensaciones han sido buenas. Así que sí, sinceramente espero que sea igual en seco", añadió.

El australiano reconoció que los entrenamientos en condiciones de mojado siempre permiten extraer alguna información, aunque buena parte de los datos recopilados difícilmente serán trasladables al resto del fin de semana.

"Siempre hay cosas que puedes aprender en condiciones como estas. Así que sigo pensando que ha sido útil, aunque quizá no lo sea tanto para los próximos días".

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Por otro lado, Piastri afrontará la clasificación del sábado con una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida. McLaren tuvo que instalarle su quinto motor de combustión de la temporada tras un problema de fiabilidad.

Pese al castigo, el australiano no considera que deba cambiar su estrategia de clasificación. Cuanto más arriba consiga terminar, menor será el impacto de la penalización y más opciones tendrá de remontar en la carrera del domingo.

"Sí, son solo diez posiciones. Obviamente, cuanto más arriba pueda salir, pues mejor. Así que no cambia demasiado el enfoque para la clasificación", explicó.

Piastri también anticipó una Q3 interesante, en la que espera que los equipos tengan que gestionar las condiciones y sacar el máximo partido de sus respectivos coches.

"Creo que será una Q3 interesante, seguro. Así que, por mi parte, no cambia demasiado lo que tenía pensado hacer", concluyó el piloto australiano de McLaren en la Fórmula 1.

Por si te lo perdiste:

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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