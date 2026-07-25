Piastri carga contra Hamilton tras arruinarle la Q3: "Fue bastante grave"

Oscar Piastri terminó la clasificación del Gran Premio de Hungría con una mezcla de frustración y resignación. El australiano solo pudo ser quinto pese a que McLaren confirmó su paso adelante con la pole de Lando Norris, y señaló directamente a Lewis Hamilton por haber arruinado su último intento de la Q3 al encontrar al Ferrari demasiado lento en la curva 1.

Un incidente que, salvo sorpresa, podría acabar con una sanción para el británico tras la investigación de los comisarios.

El piloto australiano no escondió su enfado cuando fue preguntado por la maniobra del siete veces campeón del mundo. En su opinión, Hamilton tuvo tiempo de sobra para apartarse y le obligó a abortar la vuelta en el momento decisivo de la sesión.

"Sí, no lo sé, fue bastante malo", resumió Piastri. "Lo vi desde la recta de meta y fui siguiéndolo, esperando que se apartara. Estuve pendiente de él prácticamente hasta que casi le golpeo. Así que sí, fue una pena".

La acción llegó justo cuando el piloto de McLaren necesitaba completar una segunda vuelta lanzada en la Q3 para rematar una clasificación que, según reconoció, había ido claramente de menos a más. El australiano aseguró que, a diferencia de otros fines de semana, necesitaba especialmente ese último intento para terminar de encontrar el límite.

"Ha sido un fin de semana complicado para mí. Perder los Libres 1 tuvo mucho más impacto del que esperaba porque las condiciones de la pista han sido muy diferentes a las que estábamos acostumbrados. Sentía que con cada vuelta de la clasificación iba encontrando el ritmo y necesitaba esa segunda vuelta en la Q3 más que en otros fines de semana. No poder hacerla fue muy frustrante".

El vigente campeón también explicó que el trabajo para adaptarse al nuevo paquete aerodinámico de McLaren, unido a los cambios de viento y temperatura, complicó todavía más la preparación del sábado.

"El equilibrio seguía siendo complicado, aunque mucho mejor que ayer. También estamos intentando acostumbrarnos a las mejoras y eso hizo que el fin de semana no fuera especialmente fluido".

Sin embargo, si hubo una conclusión positiva para McLaren fue precisamente el rendimiento de esas novedades. Mientras Piastri sufría para completar su programa, Norris llevó el otro MCL40 hasta la pole, una prueba evidente para el australiano de que el desarrollo ha funcionado.

"Está claro que las mejoras son buenas. Un coche está en la pole. Han hecho un gran trabajo y era el paso que necesitábamos. Veremos después del parón si funcionan igual de bien en todos los circuitos, pero el coche es claramente más rápido".

Piastri también cree que el nuevo paquete puede ser el impulso definitivo para que McLaren se meta de lleno en la pelea en cualquier tipo de trazado, especialmente si consiguen seguir mejorando aspectos como la eficiencia y la gestión de la energía.

"Espero que sea una mejora real y no algo específico de este circuito. Normalmente nuestras actualizaciones han funcionado como esperábamos y nos han dado rendimiento en todas partes, así que ojalá siga siendo así".

Aun así, el australiano se marchó del Hungaroring con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante. En un circuito donde McLaren confirmó que vuelve a tener velocidad para luchar por la pole, el bloqueo de Hamilton le impidió completar la vuelta que tanto necesitaba y le obligará a salir desde la tercera fila en una carrera en la que, con el ritmo mostrado por el equipo papaya, aspiraba a bastante más.