Por qué Piastri debe reconstruir su imagen tras perder el Mundial, según Villeneuve

Con el Mundial de Fórmula 1 ya cerrado desde hace semanas y Lando Norris coronado campeón, los análisis sobre cómo Oscar Piastri dejó escapar una oportunidad histórica no dejan de multiplicarse. Uno de los más contundentes ha sido Jacques Villeneuve, que en el High Performance Podcast puso el foco en el momento clave de la temporada… y en el impacto anímico que debió suponer para el australiano.

Piastri llegó al Gran Premio de Holanda, ya pasada la mitad del campeonato, con 34 puntos de ventaja sobre Norris y la sensación de tener el título bajo control. Sin embargo, desde Zandvoort todo empezó a torcerse. No solo perdió el liderato, sino que acabó cediendo también el subcampeonato, con Max Verstappen recortándole más de 100 puntos en el tramo final del año.

Para Villeneuve, el desenlace fue devastador desde el punto de vista psicológico. "Terrible. Debe sentirse terrible porque tenía el campeonato en la mano", afirmó el canadiense. "Lo estaba controlando y todo desapareció, y cuando se dio cuenta de que se estaba escapando ya era demasiado tarde para reaccionar".

El campeón del mundo de 1997 cree que Piastri no supo responder cuando la dinámica cambió a favor de su compañero. "Consiguió velocidad en las últimas dos carreras, pero fue demasiado tarde. Simplemente fue demasiado tarde", insistió.

¿McLaren favoreció a Norris?

Una de las grandes teorías que han circulado tras el final del campeonato apunta a McLaren: decisiones estratégicas, prioridades internas e incluso un coche cada vez más adaptado al estilo de Norris. Villeneuve entiende que Piastri pueda llegar a pensarlo, pero no lo comparte.

"Puede que él se sienta así", admitió, dejando claro que el entorno puede alimentar ese discurso.

"Algunas personas pueden estar hablándole al oído y decirle: ‘Mirá, el equipo no te ayudó, se equivocaron’. Pero eso no es la verdad".

El canadiense fue tajante al descartar cualquier tipo de boicot interno. "Es un equipo grande, no hicieron que un auto fuera más lento. No hubo ningún trabajo hecho de esa manera. En definitiva, querían ser campeones del mundo con cualquiera de los dos pilotos".

Desde su punto de vista, McLaren salía ganando con cualquier escenario. "Piastri es este nuevo joven piloto que está llegando, con una gran imagen si gana… aunque ahora debe reconstruirla. Norris está ahí desde hace un tiempo, trabajando con el equipo. Así que cualquiera de los dos habría estado bien".

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Un golpe que puede marcar el futuro

Villeneuve no descarta que Piastri termine creyendo que hubo un trato preferencial hacia Norris, aunque considera que sería una lectura exagerada. "Al final puede empezar a pensar así y puede empezar a creerlo, aunque eso sería exagerado", concluyó.

Lo que sí parece claro es que el australiano pasa ahora a una nueva fase de su carrera. Tras una primera mitad de temporada en la que se mostró como un campeón en potencia, necesita reconstruir su imagen dentro de McLaren, donde Norris ya es oficialmente "el campeón de la casa".

Con el cambio de reglamento en el horizonte, el contexto puede volver a barajarse. Pero la herida de 2025 queda ahí: un Mundial que parecía suyo… y que se le escapó cuando más margen tenía.