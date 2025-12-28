Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1
Oscar Piastri avanza las claves de la F1 2026: la gestión de la energía y el talento del piloto serán decisivos en los primeros compases del nuevo reglamento.
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
A menos de un mes para que los monoplazas de 2026 rueden por primera vez —a puerta cerrada y sin focos— en el shakedown privado de Barcelona, la Fórmula 1 empieza a abandonar el terreno de la especulación para adentrarse, poco a poco, en el de las certezas. El nuevo reglamento, uno de los más ambiciosos y rupturistas de los últimos tiempos, sigue siendo una gran incógnita… pero ya hay pistas. Y algunas llegan desde dentro del cockpit.
Oscar Piastri, tercero del Mundial 2025, ha dejado entrever qué se puede esperar realmente de la F1 que viene. No tanto en términos de formas —"seguirá pareciendo un F1"—, sino en algo mucho más profundo: la manera de pilotar.
"Habrá bastantes puntos en los que podrás marcar la diferencia como piloto", explicó el australiano, en declaraciones a Fox Sports desde Melbourne, donde aprovechó el parón invernal para volver a casa. Una frase aparentemente simple, pero que encaja con una idea que empieza a repetirse en el paddock: en 2026 tocará reaprender.
El cambio no es menor. La nueva normativa altera el equilibrio entre el motor de combustión y la parte eléctrica, dando mucho más peso a esta última. Eso obligará a los pilotos a gestionar aspectos que hasta ahora no eran tan determinantes en carrera. "Vamos a tener que acostumbrarnos a muchas cosas que nunca habíamos tenido que hacer antes, especialmente en la gestión de la energía de la batería", reconoció Piastri.
Un desafío que no se apreciará en Barcelona —donde los equipos apenas mostrarán cartas—, pero que lleva meses gestándose en los simuladores. Y ahí, con cada iteración y cada dato nuevo, el coche virtual se acerca un poco más a la realidad. Lo suficiente como para que pilotos como Charles Leclerc, Lance Stroll o el propio Piastri coincidan en el diagnóstico: el estilo de conducción será radicalmente distinto al de la era del efecto suelo.
En ese contexto, la adaptación marcará diferencias, al menos en los primeros compases del nuevo ciclo. "Para los aficionados debería ser emocionante", apuntó el piloto de McLaren, consciente de que ese margen para el error —y para el talento— puede romper jerarquías establecidas.
"Esperemos ser uno de los equipos que lo clave"
Eso sí, Piastri no pierde de vista la otra cara de los grandes cambios reglamentarios. La historia de la F1 enseña que siempre hay equipos que llegan mejor preparados, que interpretan antes una zona gris o que dan con la tecla adecuada, ya sea en el chasis o en la unidad de potencia. Y en 2026, con un motor que volverá a ser protagonista, ese factor puede ser decisivo.
McLaren llega como campeón de 2025 y referencia del paddock, pero ni siquiera eso garantiza nada. "Con un reglamento nuevo nunca sabes quién lo va a clavar y quién no", admitió el australiano. "Esperemos ser uno de los que lo hagan".
Por ahora, la F1 de 2026 sigue siendo un proyecto en construcción. Sin imágenes, sin tiempos y sin ruido real —aunque el sonido también cambiará—. Pero entre simuladores, rumores técnicos y las primeras confesiones de los pilotos, el mensaje empieza a ser claro: cuando los semáforos se apaguen, no solo ganará el mejor coche. Al menos al principio, también ganará quien mejor aprenda a pilotarlo.
Comparte o guarda este artículo
El McLaren de 2026 ya vendido por casi diez millones de euros
Resumen de la F1 2025: Norris debería haber alcanzado el título mucho antes
Por qué Verstappen no siente que ser el único líder de Red Bull F1 le perjudicara
Últimas noticias
Resumen de la F1 2025: Bearman demuestra que va camino del éxito
Piastri avisa: en 2026 el talento del piloto marcará la diferencia en F1
La FIA pone mano dura: las protestas sin fundamento costarán caro
Bortoleto habla de los "inputs" que le da Alonso en los fines de semana de F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios