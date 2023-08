Por qué Bayer, nuevo CEO de AlphaTauri F1, aporta un nuevo enfoque

Puede que el nombre de Peter Bayer no fuera muy conocido para el público, pero dentro de la categoría se había ganado un gran respeto gracias a su paso por la FIA bajo la dirección de Jean Todt. El austriaco, de 52 años, tiene un currículum muy extenso, puesto que ha trabajado en varios deportes antes de llegar al automovilismo.

Como tal, aporta una interesante experiencia a la tarea de supervisar los aspectos políticos y comerciales del equipo de Faenza. Peter Bayer fue aficionado a la Fórmula 1 en su juventud, y creció viendo las carreras en el canal nacional ORF con su padre: "Niki Lauda era un héroe nacional, más grande que cualquier cosa en Austria. Sé que tenemos a Mozart y otros personajes famosos, pero Niki [Lauda] era alguien que para mí era simplemente una persona increíble".

Después de terminar la carrera de Administración de Empresas, el protagonista esperaba conseguir un trabajo en el automovilismo, pero no tenía contactos ni forma de entrar, y una fría llamada a la oficina de Bernie Ecclestone para pedir consejo no le llevó a ninguna parte. Su vida tomó otro rumbo.

"Por aquel entonces pasaba mucho tiempo esquiando, haciendo snowboard y escalando", recordó. "Y conocí a algunas personas que me dijeron: 'ven a trabajar con nosotros', y por eso me uní a la Federación Internacional de Snowboard, y fue una gran experiencia. Entendí rápidamente que hay un nicho en el que muchos socios comerciales quieren entrar en cosas como esta, porque pueden llegar a un público más joven".

"El snowboard era una mezcla de deporte, cultura, estilo de vida, música y moda. Organizábamos eventos de snowboard y luego añadimos festivales de música", aseguró Bayer. "El siguiente paso fue crear mi propio festival de música electrónica en 2005, llamado Soundcity, que fue uno de los dos mayores de Austria".

Su implicación en los deportes de invierno le brindó la oportunidad de trabajar con el Comité Olímpico Internacional en un nuevo proyecto: "El COI creó los Juegos Olímpicos de la Juventud para seguir siendo relevantes para un público más joven. Empezaron en 2010 en Singapur, y luego en 2012 en Innsbruck, en los primeros juegos de invierno en los que yo actuaba como director general."

Un encuentro con el empresario y vicepresidente de los Juegos Olímpicos de Londres, Sir Keth Mills, hizo que Bayer se pasara en 2013 a la vela, en la que participó en las series Ocean Masters y en la Copa América. Luego, por casualidad, surgió la oportunidad de trabajar en el automovilismo: "Jean Todt es muy amigo de Christophe de Kepper, que es el director general del COI. Estaba buscando un nuevo secretario general para la FIA, y llamó a Christophe [de Kepper] , que le dijo que conocía a alguien".

"Conocí a Jean, y me hizo preguntas durante tres meses. Tuve que hacer muchas reuniones, muchas presentaciones, porque quería asegurarse de que entendía el automovilismo", dijo. "Evidentemente, no tenía más experiencia que mi pasión. Tuve que hacerle una presentación analizando los puntos fuertes y débiles de todos los campeonatos, sus estructuras, los activos que gestionan. Creo que acerté y convencí a Jean [Todt] y al Consejo Mundial para que me eligieran".

Cuando asumió el cargo, en marzo de 2017, Bayer recibió un interesante consejo de su inmediato predecesor, Jean-Louis Valentin, que se pasaba a la política del mundo real: "El primer día me dijo: 'Peter, tu foco es la administración, los rallies, el WEC, no te metas en la F1, ¡sólo te traerá problemas!'".

"Tardé tres años en conseguir la plena confianza de Jean, pero al cabo de tres años me entregó las llaves y me dijo: 'Motorsports, tú lo diriges, yo me encargo de otras cosas'. Lo que obviamente me abrió la puerta", comentó el austriaco. "Me alejé mucho del tipo de trabajo administrativo y de aprobación para adoptar un estilo de gestión más proactivo".

"Diría que el 80% de mi tiempo lo dedicaba a trabajar con los promotores del campeonato en la futura dirección estratégica. Hablaba mucho con Alejandro Agag sobre el futuro de la Fórmula E, lideré las negociaciones para convertirla en un Campeonato del Mundo", explicó.

"Negocié acuerdos de promoción para el Campeonato Mundial de Rally-Raid, una extensión del Campeonato Mundial de Rally, y llevé el ERC y el Rallycross bajo un mismo paraguas con los promotores alemanes, ese era mi día a día".

En cuanto a la Fórmula 1, estuvo muy involucrado en el desarrollo de la nueva normativa y el límite de costes, además de ayudar a definir el paquete de unidades de potencia de 2026: "El reglamento financiero era muy importante para nosotros. La idea original partió de Chase Carey, y yo entendí lo que Chase [Carey] quería conseguir con ellas. Y por mi experiencia en el mundo de los negocios, también pensé que podíamos hacerlo realidad".

"Al fin y al cabo, la contabilidad es un negocio muy preciso, como lo es el trabajo de ingeniería", afirmó. "Con el reglamento de motores, puede resultar curioso que yo liderara el proyecto, pero empezamos con un grupo estratégico de personas: Ola Kallenius [Mercedes], John Elkann [Ferrari], Oliver Blume [VW/Porsche], Markus Duesmann [VW/Audi], Luca de Meo [Renault], Jean Todt y Stefano Domenicali".

"Eran los líderes del automovilismo que se reunieron y dijeron: ¡¿qué podemos hacer? ¿Cómo mantenemos esto relevante y, al mismo tiempo, atractivo? Y ahí es donde empezamos a definir la dirección estratégica del motor.", aseguró Bayer. "Luego son detalles técnicos, pero mi trabajo consistía en asegurarme de que lo que se les ocurriera a los ingenieros se ajustara al objetivo estratégico."

El austriaco se convirtió en una figura tan respetada que en 2021 añadió a su cargo más amplio en la FIA el de director ejecutivo de la Fórmula 1. Cuando el último mandato de Todt como presidente de la FIA llegaba a su fin, Mohammed ben Sulayem fue elegido en diciembre, con un plan que incluía la creación de un puesto de director ejecutivo en la FIA.

El nuevo máximo responsable del organismo tenía su propio equipo y sus propias ideas, y la cara de Bayer ya no encajaba. Dejó la organización en mayo del año pasado: "Cuando Mohammed [ben Sulayem] fue elegido nunca entendí cómo querían estructurar realmente el negocio, así que me centré mucho en el trabajo de la Fórmula 1, pero llegó el día en que entendí un poco mejor hacia dónde iba esto".

"Ya no estaba tan comprometido. Tenía una gran responsabilidad con Jean, y eso se cortó en pedacitos, y al mismo tiempo, se necesita mucha energía para estar en este negocio de la Fórmula 1, las 24 horas del día, los 7 días de la semana", explicó. "Y creo que tienes que ser absolutamente claro sobre tu posición, la gente tiene que saber quién eres".

"Sentí que era un poco ambiguo, realmente, la nueva gente que entraba, nuevos directivos, nuevos asesores, y obviamente todo el mundo tenía una opinión", continuó. "Soy una persona muy abierta y tranquila, pero si entiendo que las cosas no funcionan como yo creo que deberían funcionar, puedo ser bastante fuerte, y eso me llevó a algunas discusiones con gente del entorno de Mohammed, y al final ambos estuvimos de acuerdo en que así no tiene sentido".

Bayer realizó después algunos trabajos de consultoría para el COI y para el proyecto de Fórmula 1 de Audi antes de que surgiera la oportunidad de AlphaTauri, y en las conversaciones iniciales participó el propietario de Red Bull, Dietrich Mateschitz, antes de su fallecimiento el pasado mes de octubre.

Las negociaciones se reanudaron a principios de este año, cuando Red Bull quiso cambiar Faenza bajo una nueva dirección, con un acuerdo dividido entre CEO y director del equipo en sustitución de Franz Tost, que dio lugar al propio Bayer y a Laurent Mekies en esos puestos.

"Creo que es un trabajo de dos", dijo. "A no ser que lleves 20 años en el negocio, como Franz [Tost], Christian [Horner] o Toto [Wolff], entonces puede que tengas una estructura por debajo que lo respalde, pero para un equipo de tamaño medio o pequeño, la complejidad del apoyo técnico, financiero, mediático, comercial y político, si quieres ser eficiente, es demasiado grande para una sola persona".

El reparto de responsabilidades con su antiguo compañero de la FIA, Mekies, es claro: "Él se ocupa del equipo de carreras, de la parte técnica y deportiva, que es su principal cometido. El mío es comercial, de negocios y estrategia, y luego, conjuntamente, haremos el reglamento financiero".

Las tareas actuales de Bayer incluyen poner las piezas en su lugar para un cambio de nombre de la escudería para 2024, la preparación de un cambio a la unidad de potencia Red Bull Powertrains con Ford bajo las nuevas reglas en 2026, y asegurar que Faenza trabaja más estrechamente que antes con su hermano mayor de Milton Keynes.

"Para mí, probablemente el mensaje más importante de los accionistas fue que AlphaTauri no se venderá", afirmó. "Así que tenemos estabilidad. Supongo que hay dos razones, una es el apego emocional al equipo, y tiene mucho sentido tener ese hermano menor dentro de la familia, que se ocupa del desarrollo de jóvenes pilotos".

"Eso se mantendrá, así que el propósito seguirá siendo que encontremos jóvenes talentos. Podríamos ampliarlo un poco e ir un poco más estructurados en estas áreas", comentó Bayer. "Y al mismo tiempo, dijeron que encontrar sinergias, trabajar en estrecha colaboración con Red Bull, explotar las regulaciones técnicas, que actualmente no hacemos, ¡los resultados hablan por sí mismos!"

"Sin embargo, también en el aspecto comercial, en el desarrollo de los recursos humanos, en los itinerarios para ingenieros técnicos y directivos, hay muchas más cosas que podemos hacer juntos, y ese es realmente el enfoque estratégico en el que estoy trabajando", explicó el austriaco.

Trasladar la base de I+D de AlphaTauri en el Reino Unido de Bicester a Milton Keynes es una opción que se está barajando y que llamará la atención de los rivales, pero Bayer insiste en que ese traslado no será un problema: "Se trata de las murallas chinas que se construyen en medio".

"Mira Haas y Ferrari, por ejemplo, y supongo que Laurent [Mekies] y yo aportamos esa experiencia: 'definitivamente no queremos hacer algo ilegal, pero también sabemos que ciertas cosas se pueden hacer, porque vemos que ocurre a diestro y siniestro'", concluyó.