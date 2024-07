Pérez, 100% seguro de no estar ante su última carrera con Red Bull F1

Los rumores que apuntan a que este fin de semana podría ser la última carrera de Sergio Pérez como piloto de Red Bull son cada vez mayores y, aunque el propio Helmut Marko ha reconocido en algunas ocasiones que hablarán durante el verano para tomar una decisión de futuro, el piloto mexicano no piensa en otra cosa que no sea la continuidad.

En la previa del GP de Bélgica, cuando se le preguntó a Checo si estaba 100% seguro de que la de Spa no será su última carrera con Red Bull, su respuesta fue muy clara: "Sí, correcto".

A lo que añadió: "Porque sé lo que hay... Sé básicamente lo que está en mi contrato y sé lo que el equipo confía en mí. Y sé dónde está el enfoque principal, que es en seguir en el camino correcto".

Cuando le recordaron las palabras ya mencionadas de Helmut Marko en las que asegura que todos se reunirán este verano en busca de una respuesta definitiva, Pérez dijo: "Creo que es algo que hay que preguntarle. No sé".

Para el mexicano, en cambio, el plan está bastante claro: "Como ya dije, siento que todo el equipo está completamente enfocado en volver al buen camino, volver a encarrilar nuestra temporada, el resto es pura especulación. Ya sabes, el equipo está trabajando muy duro conmigo para volver a encarrilar la temporada".

"Ganar el campeonato de constructores es el objetivo y es en lo que estamos trabajando. No ha habido discusiones más allá de querer volver a encarrilar nuestra temporada", explicó.

En cuanto a la reunión en concreto, Checo afirma no estar nada preocupado y no cree que vaya a ser trascendental, ya que únicamente está centrando en recuperarse de cara a la segunda mitad de año.

"No me preocupa. Como dije, sé dónde estoy. Así que no es mi preocupación. Mi única preocupación es volver a encarrilar mi temporada. El resto, estoy bastante tranquilo al respecto", concluyó.

En estos momentos, el piloto de Guadalajara ocupa la séptima posición de la clasificación de pilotos con 124 puntos, muy lejos de los objetivos del equipo de las bebidas energéticas de la Fórmula 1 y, sobre todo, en una situación totalmente contraria a la de su compañero Max Verstappen, que lidera el mundial con 265 unidades en su casillero.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!