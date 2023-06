Pérez admite que se equivocó junto a Red Bull F1 en Canadá

El mexicano terminó la sesión de clasificación en la 12ª posición, quedándose fuera de la Q3 por tercera ocasión consecutiva, aunque después ganó un puesto por la sanción a Carlos Sainz. Al igual que otros pilotos, Sergio Pérez optó por hacer una vuelta con los intermedios antes de entrar a boxes para montar las gomas de seco, pero se encontró con la lluvia cuando lo intentaba, además de a Valtteri Bottas.

Sin embargo, a diferencia de Charles Leclerc, que también cayó eliminado en la Q2, no se sintió frustrado por la decisión de comenzar la ronda con los neumáticos intermedios, y estuvo de acuerdo en que fue una decisión del equipo en hacer ese giro para asegurarse un tiempo.

"Básicamente, era media vuelta demasiado tarde, y la posición en pista era muy mala con el Alfa Romeo delante", dijo a Motorsport.com. "Y una vez que los neumáticos cogieron temperatura con los blandos, empezó a llover más fuerte, así que decidimos entrar a boxes, pero con los intermedios ya era demasiado tarde, ese siempre era el plan, dar una vuelta y volver a los de seco".

Sergio Pérez subrayó que estaba de acuerdo con la estragia de Red Bull: "Tomamos la decisión juntos y nos equivocamos, pero fue una apuesta. Pedíamos cuatro o cinco décimas, y luego todo se debió a la pista, así que, sin duda, había mucho más potencial en el coche para conseguir la vuelta antes, pero lo hicimos cuando podíamos".

"No me siento muy bien, no estoy pasando por un gran momento, pero ya hemos remontado antes y la carrera es una nueva oportunidad para, con suerte, volver a los puntos", dijo el mexicano. "Lo que pasó en la clasificación fue todo un lío. Con media vuelta antes aquí y allá, el panorama habría sido muy diferente y habríamos tenido un buen día. Solo debemos agachar la cabeza y todo llegará, nos esforzaremos al máximo para superar a los demás, no será fácil, pero lo intentaremos todo".

