Pérez todavía es "la mejor solución" para Red Bull F1, según Marko

El asesor de Red Bull insistió en que Sergio Pérez sigue siendo la mejor opción para terminar la temporada 2024 de Fórmula 1 junto a Max Verstappen. El bajón de rendimiento del mexicano en el segundo cuarto de la campaña permitió a McLaren reducir la diferencia en la clasificación del mundial de constructores a 42 puntos antes de la pausa de verano, y eso hizo que la escudería austriaca reconsiderara si debía o no sustituirle por uno de sus otros pilotos, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda o Liam Lawson, a pesar de que ya firmaron su renovación por dos años.

Sin embargo, después de considerar sus opciones, el director del conjunto, Christian Horner, y el propio asesor, Helmut Marko, decidieron seguir apostando por Sergio Pérez, sin tocar la alineación del Visa CashApp RB. En su columna en Speedweek, el austriaco explicó que el mexicano era "todavía la mejor solución" dadas las alternativas que estaban disponibles, y dijo que el piloto de 34 años solo tiene que encontrar más consistencia después de mostrar destellos de su 'viejo yo' en la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

"Sergio Pérez también estará en el coche de Red Bull después de las vacaciones de verano, porque ahora tenemos carreras en las pistas donde fue bueno el año pasado y estamos apostando por la estabilidad", dijo. "Ha demostrado repetidamente buenas actuaciones entre medias, y también fue muy rápido con el tercer puesto el sábado en el último fin de semana en Spa-Francorchamps".

"Pérez no tiene que ser más rápido, sino más consistente y, dadas las alternativas, sigue siendo nuestra mejor solución", aseguró Helmut Marko, que refutó las especulaciones de que el propietario del campeonato, Liberty Media, tuviera algo que ver en la elección de su piloto. "Los informes de que su continua participación se debe al deseo de Liberty Media de que esté en México no son ciertos. Quieren que dispute su carrera de casa, pero nuestra elección de piloto no se basa en las intenciones de Liberty Media".

Red Bull también tendrá que decidir qué hacer con Liam Lawson, que es libre de encontrar un asiento en otro lugar si no pueden darle una oportunidad en la Fórmula 1 en la temporada 2025, pero el asesor de la compañía descartó que el neozelandés vaya a ser cedido a rivales para mantenerlo dentro de sus filas.

"Anunciaremos lo que sucederá con Liam Lawson en septiembre", indicó. "El hecho de que se le permitiera ganar más kilómetros de experiencia en la Fórmula 1 en Imola estaba previsto desde hace tiempo. Aunque la competición quisiera utilizarse en calidad de cedido, no está disponible para ello".

"Nuestro piloto de Fórmula 2, Isack Hadjar, consiguió en Spa-Francorchamps su cuarta victoria en la categoría, y está claro que tiene potencial para la Fórmula 1", expresó. "Veremos cómo evoluciona todo, pero sin duda, asumirá algún tipo de papel. Podría ser que, como Lawson, pasara un año como piloto de pruebas y simulador".

