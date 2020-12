Pérez: "La diferencia con McLaren la han marcado los pilotos"

La última carrera de Sergio Pérez en Racing Point no tuvo el final esperado. El mexicano protagonizó el único abandono del Gran Premio de Abu Dhabi debido al fallo de su motor Mercedes, impidiéndole ayudar a su equipo en la lucha por el tercer lugar del campeonato de Constructores que, finalmente, fue a manos de McLaren.

Para el piloto azteca, además, pudo ser su última carrera en la Fórmula 1, al menos por ahora, a la espera de la decisión de Red Bull. De momento, Checo adelantó que la noticia no se conocerá en las próximas horas.

“No ha cambiado nada”, dijo Pérez a Movistar + F1. “No habrá nada mañana. Mañana me voy a casa y me tomaré unas vacaciones. He esperado toda la temporada un anuncio, una noticia… así que lo que venga, estoy motivado”.

El abandono de Pérez le sale caro a Racing Point

Pérez arrancó desde la última posición por la penalización impuesta el viernes cuando su equipo decidió sustituir varias partes de su unidad de potencia.

En el primer tercio de la carrera remontó hasta la 14ª posición con una estrategia pensando en conservar los neumáticos duros para responder al plan del australiano Daniel Ricciardo.

Las esperanzas se esfumaron en la vuelta 9, cuando un fallo de su motor le obligó a detenerse y provocó la salida del coche de seguridad.

“Ya estábamos ahí. Al principio fui muy conservador porque todos estaban jugándose la vida. El coche parecía ir bien, pero empezó a perder potencia muy rápido. Creo que fue el mismo problema que tuvimos en Bahrein”, explicó Pérez.

El abandono de Pérez no influyó en su resultado en el campeonato de pilotos, donde firmó el cuarto lugar, convirtiéndose en el ‘mejor del resto’, pero sí afectó a Racing Point en sus aspiraciones por concluir terceros en el de Constructores.

El quinto y sexto puesto de Lando Norris y Carlos Sainz, combinado con el 10º de Lance Stroll, permitió que los de Woking sumaran 202 puntos, frente a los 195 de Racing Point.

“Es una lástima, porque nos ha costado bastante en el campeonato de Constructores y hemos perdido”, lamentó Pérez. “Sin duda que hemos tenido un coche mejor que McLaren toda la temporada, pero al final nos han superado”.

“Siempre lo dije, que la diferencia estaría en terminar las carreras, en no tener problemas con los coches, pero los tuvimos. También se lo merece mucho McLaren, demuestra que tener dos pilotos fuertes en el equipo hace una diferencia muy importante”.

Pérez consiguió 125 puntos, frente a los 70 de su compañero Stroll. En McLaren el reparto fue más equitativo, con Sainz sumando 105, por los 97 de Norris.

