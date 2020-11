Pérez o Hulkenberg, ¿quién merece más el asiento en Red Bull?

Aún hay tres pilotos que aspiran al segundo asiento de Red Bull, pero pocos creen en las posibilidades de Albon. Según el director del equipo, Christian Horner, el tailandés tenía que "ganarse" el asiento durante los fines de semana de carrera en Portimao e Imola. En ambos lugares Albon hizo muchas cosas, pero merecer la renovación no pareció ser una de ellas.

Horner tratará de recuperar la confianza de su piloto para las tres carreras que faltan, pero queda por ver si esos resultados tendrán algún efecto en la elección para 2021.

Los jefes de Red Bull admiten públicamente que buscarán fuera a un posible sustituto. Eso significa automáticamente que Pierre Gasly, ya confirmado en AlphaTauri para 2021, no tiene opciones. Realmente nunca las tuvo, a pesar de su buen rendimiento esta temporada. Lo más probable es que deba competir el año que viene contra Yuki Tsunoda en la formación de Franz Tost, de donde saldrá Daniil Kvyat.

Comparación de Hulkenberg y Pérez: velocidad pura, estadísticas y talento

A pesar de esas palabras de Pérez, la posición de Red Bull permanece intacta: ambos pilotos están disponibles y siguen esperando que llegue la decisión desde Milton Keynes. ¿Pero quién encaja en el ideal de la escudería? Las estadísticas están un poco a favor de Pérez.

A bote pronto se podría decir que eso no es tan loco, ya que Hulkenberg es dueño del récord de ser el piloto que más carreras disputó en F1 (179) sin subir al podio. Pérez, en cambio, ha acabado dentro top 3 en nueve ocasiones, la última en el reciente GP de Turquía. El número de puntos sumados también está a favor de Pérez: 681 frente a 521.

Aún más interesantes son los años en los que ambos hombres fueron compañeros en Force India. En 2014 Hulkenberg logró eclipsar a su compañero de equipo mexicano, pero en 2015 y 2016 los mejores resultados se desplazaron cada vez más a favor de Pérez, aunque el alemán logró mejores posiciones en parrilla en general durante esas temporadas.

Lo que podría tener más peso en las aspiraciones de Sergio Pérez es que en 2020 se encuentra activo a tiempo completo en el nivel más alto. Hulkenberg no ha sido titular este año, lo que en circunstancias normales supondría un riesgo importante para Red Bull. Pero no en el año del coronavirus. Al fin y al cabo, Hulkenberg ha demostrado ser un sustituto totalmente listo para dar el salto a un monoplaza y hacer bien los deberes. Aunque nunca lo dirá en voz alta, la COVID-19 ha sido un regalo del cielo para Hulkenberg. Después de todo, sin la pandemia habría estado fuera de escena, probablemente también sin ser candidato a ese asiento en Red Bull.

¿Cuál es la situación actual de Pérez y Hulkenberg para 2021?

Para Red Bull la imagen está bastante clara. O como Jos Verstappen resume: "Todos sabemos que Albon, Pérez o Hulkenberg, uno de esos tres será." Sobre esos dos últimos, primero veamos la disponibilidad de ambos pilotos. Tanto Hulkenberg como Pérez están sin asiento de cara a 2021. Para el sonriente alemán Red Bull parece ser su única oportunidad de volver a la parrilla de la F1.

La mayoría de los asientos tienen dueño y para Haas Hulkenberg ya no juega un papel importante ante la necesidad de ingresos económicos y de alinear a uno de los pilotos junior de Ferrari.

Pérez aún tiene contactos con Haas, aunque de ahí de momento no ha salido nada concreto. Ferrari ya ha anunciado que en 2021 uno de sus juniors subirá a la Fórmula 1 y, dado que Alfa Romeo renovó su alineación, Haas será el equipo que alinee a uno los jóvenes, en teoría Mick Schumacher. El volante restante en la formación de Gunther Steiner parece ser una batalla entre los ricos poderosos. Pérez pensó que tenía buenas cartas, pero mientras se enfrenta a la familia Mazepin.

En parte debido a eso, Pérez además se centra en Red Bull, además de porque el coche de los de las bebidas energéticas es siempre mucho más competitivo que el de Haas. Precisamente por eso, Horner sabe que Red Bull cuenta con margen para tomarse su tiempo y elegir.

Pérez, dijo recientemente que no podía esperar mucho más la decisión, ya que la temporada llega a su fin y 2021 parece cada vez más cerca.

¿Es importante la opinión de Verstappen sobre su compañero de F1 en Red Bull?

A pesar de que ambos candidatos han tenido rendimientos parejos, se puede concluir que uana comparación estadística está a favor de Pérez. Pero eso no es todo lo que importa en este tema. Entre bambalinas, Hulkenberg tiene otro punto a favor y se trata de Max Verstappen. A finales de octubre Helmut Marko, consejero deportivo de Red Bull, indicó: "Para nuestra elección de piloto también preguntamos a Max por su preferencia, aunque ya sabemos su preferencia".

Verstappen aún no ha hablado públicamente de ninguno, pero la amistad con Hulkenberg dice bastante. Jos Verstappen añadió que prefiere al mismo que su hijo.

Dada la relación que tienen, el deseo de Verstappen es lógico. Además, Hulkenberg parece generar mejor ambiente en los equipos, y no suele quejarse si un miembro del equipo resulta tener la ventaja. Sin que Red Bull vaya explícitamente a dar a alguien al papel de segundo piloto, parece que 'Hulk' no tendría problemas en ese rol. Pérez es más bien un gallo en ese aspecto, hay que pensar también en sus duelos con Esteban Ocon siendo compañeros de equipo.

Por cierto, Pérez dejó claro que no se resigna inmediatamente a un papel de número dos. "Me sorprendería que un equipo te dijera que eres su segundo piloto cuando te ficha. Eso me sorprendería, pero no sé cómo funcionan las cosas en Red Bull".

¿Red Bull apoyará sí o sí solo a Verstappen?

Pérez quiere pelear con Verstappen. Eso es perfectamente lógico, pero queda por ver si Red Bull también quiere eso o si están buscando otra cosa. Alguien que pueda sumar más puntos que Albon, que sea sólido como una roca y no muy difícil de manejar. En ese sentido, Hulkenberg parece encajar bastante bien, aunque sus resultados anteriores no ofrecen ninguna garantía de éxito y tampoco ninguna garantía de que lo haga considerablemente mejor que Gasly. Sin embargo, tanto Pérez como Hulkenberg son veteranos y su feedback técnico puede ser de valor agregado.

Precisamente, como se podría argumentar que ambos candidatos están más o menos igualados, una de las principales preguntas es si Red Bull dará preferencia a Verstappen o ignorará el deseo de su piloto líder para tomar una decisión diferente. A principios de esta temporada, en una conferencia de prensa, Verstappen dijo en broma: "Me parece raro que la gente siga hablando de 'mi equipo', porque este no es mi equipo en absoluto. De lo contrario se habría llamado 'Max Verstappen Racing'". Por supuesto que eso es cierto, aunque el peso de Verstappen dentro de Red Bull Racing no puede ningunearse.

Es el abanderado en la pista y Marko también está muy interesado en mantenerle a bordo. Está sobradamente comprobado que Verstappen es el as en la baraja de Red Bull. Y dada la saga de motores y a la incertidumbre sobre lo que vendrá, es importante para el proyecto de F1 de Red Bull mantener a Verstappen de su lado. Al fin y al cabo, perder al holandés puede ser el golpe final incluso para Dieter Mateschitz. Elegir a Hulkenberg puede ayudar a mantener Verstappen feliz.

Por lo tanto, y resumiendo: la mayoría de las estadísticas y la velocidad pura podrían jugar a favor de Pérez, y el factor Verstappen y el perfil de posible segundo piloto juegan un poco a favor de Hulkenberg. Ahora depende del Dr. Marko decidir qué es lo que pesa más...