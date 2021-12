Pérez entiende el enfado de Hamilton por su brutal defensa

Sergio Pérez no cruzó la bandera a cuadros en el Gran Premio de Abu Dhabi tras un abandono final en las últimas vueltas de la carrera, pero antes de que eso sucediese realizó un gran trabajo para ayudar a Max Verstappen al bloquear durante dos vueltas a Lewis Hamilton.

En la vuelta 20, Checo Pérez se encontraba liderando la carrera después de que los dos candidatos al al título pasaran por los boxes para montar el neumático duro. La orden para el mexicano fue clara: frenar lo máximo posible a Hamilton para permitir que Verstappen recortara los ocho segundos de ventaja que el inglés ya había conseguido.

Durante dos vueltas, Pérez luchó por la primera posición contra el siete veces campeón del mundo, ayudando a que el neerlandés redujera la diferencia a solo 1.5 segundos. Las acciones del mexicano fueron criticadas por la directiva de Mercedes y también por Lewis Hamilton, quienes consideraron que era una conducción peligrosa por parte de Checo, pero control de carrera rechazó dichas quejas.

Con la carrera terminada y siendo parte de la celebración de Verstappen, Pérez dijo a la cadena FOX Sports que entendía las quejas de Hamilton, pero que él debía jugar su papel como parte del equipo.

"Como deportista no te quieres encontrar en estas situaciones", dijo Pérez. "En la posición que tenía Hamilton es complicado encontrarte a un piloto que te moleste y que te perjudique en el mundial, pero al final lo he hecho todo por mi equipo. Con eso me quedo".

"Estoy contento por Max porque era el piloto que más lo merecía. Ha pilotado a un nivel increíble durante toda la temporada".

"Max ha sido un excelente compañero de equipo y una gran persona, así ha sido todo el equipo en general. Una pena que al final no conseguimos el campeonato de constructores", añadió.

Para terminar y hablando sobre su abandono cuando parecía tener asegurada la tercera posición de podio, explicó: "Al final me tuve que retirar porque el motor estaba al limite de romperse y no queríamos más Safety Car, pero creo que nos podríamos haber quedado a uno o dos puntos de ellos en el campeonato de constructores si seguíamos en pista. Pero bueno, hoy lo importante era el campeonato de Max".

Pérez luchando con Hamilton en el GP de Abu Dhabi 2021 de F1: